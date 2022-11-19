Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
На Украине оценили сроки восстановления энергоснабжения в случае блэкаута Политика, 01:02
Рублев впервые в карьере вышел в полуфинал Итогового турнира ATP Спорт, 00:58
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье Политика, 00:21
Хакеры Killnet атаковали сервисы системы Starlink Технологии и медиа, 00:07
Круги на воде: лопнет ли пузырь Web 3.0 после краха криптобиржи FTX Pro, 00:00
Покупка голосов и тысячи смертей. Как ЧМ в Катаре погряз в скандалах Спорт, 00:00
Умер лауреат Пулитцеровской премии и «Грэмми», композитор Нед Рорем Общество, 18 ноя, 23:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Количество СМИ-иноагентов в России достигло 200 Политика, 18 ноя, 23:31
«Газпром» поставит Азербайджану до 1 млрд куб м газа Бизнес, 18 ноя, 23:08
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 18 ноя, 23:03
Минюст США назначил спецпрокурора по делам Трампа Политика, 18 ноя, 23:01
В МВД разъяснили действия полиции накануне убийства девушки в Москве Общество, 18 ноя, 22:53
В ДНР и ЛНР уволили с военной службы мобилизованных студентов Политика, 18 ноя, 22:38
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 18 ноя, 22:35
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремело не менее семи взрывов
Под удар попал объект промышленной инфраструктуры, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на главу подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало не менее семи взрывов. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Также была слышна работа ПВО», — добавил он.

Как сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александра Старуха, под удар попал объект промышленной инфраструктуры.

Накануне Минобороны России сообщило, что ракетными ударами ВКС России были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра» в подконтрольном Киеву Запорожье.

По данным ведомства, в цехах «Искры» производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций украинской армии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Рогов 17 ноября также сообщил, что командование ВСУ перебрасывает в район Орехова в Запорожской области войска и технику. «Именно в Орехов сейчас поступают и М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», — уточнил он.

Читайте на РБК Pro
Вокруг одни форс-мажоры. Что учесть в плане онлайн-рекламы на 2023 год
Восемь простых техник, чтобы обезвредить токсичных людей
Какие товары пользовались ажиотажным спросом на Wildberries в мобилизацию
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке

Он отметил, что украинская сторона понимает, что наступление ВСУ может перейти в контрнаступление российских войск, на что косвенно указывает подрыв моста в районе Черниговки. 

По словам Рогова, украинская сторона намерена активизировать боевые действия и предпринять попытку широкомасштабного наступления в Запорожской области во второй половине ноября или декабре.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Владимир Рогов Запорожье Украина взрывы
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
МАГАТЭ в резолюции призвало Россию вывести войска с Запорожской АЭС
Политика
Минобороны сообщило об ударах по заводам в Павлограде и Запорожье
Политика
Рогов сообщил о переброске ВСУ военных и артиллерии в Запорожскую область
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter