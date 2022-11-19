Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремело не менее семи взрывов

Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Под удар попал объект промышленной инфраструктуры, сообщила «Страна.ua» со ссылкой на главу подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучало не менее семи взрывов. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Также была слышна работа ПВО», — добавил он.

Как сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу подконтрольной Киеву Запорожской областной администрации Александра Старуха, под удар попал объект промышленной инфраструктуры.

Накануне Минобороны России сообщило, что ракетными ударами ВКС России были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра» в подконтрольном Киеву Запорожье.

По данным ведомства, в цехах «Искры» производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций украинской армии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Рогов 17 ноября также сообщил, что командование ВСУ перебрасывает в район Орехова в Запорожской области войска и технику. «Именно в Орехов сейчас поступают и М777, и масса другой артиллерии, и бронетехника, и живая сила», — уточнил он.

Он отметил, что украинская сторона понимает, что наступление ВСУ может перейти в контрнаступление российских войск, на что косвенно указывает подрыв моста в районе Черниговки.

По словам Рогова, украинская сторона намерена активизировать боевые действия и предпринять попытку широкомасштабного наступления в Запорожской области во второй половине ноября или декабре.