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В Казахстан вернули имущество на $230 млн по делу племянника Назарбаева

В Казахстан вернули драгоценности стоимостью $230 млн по делу племянника Назарбаева
Драгоценности проходят по делу о легализации средств, полученных преступным путем. В сентябре племянника Назарбаева приговорили к шести годам лишения свободы по трем статьям УК Казахстана
Фото: Павел Михеев / Reuters
Фото: Павел Михеев / Reuters

В Казахстан вернули драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью более $230 млн по уголовному делу о легализации средств, полученных преступным путем, в отношении племянника бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в странах дальнего зарубежья установлены и возвращены в страну принадлежащие фигурантам эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн, которые обращены в доход государства», — говорится в сообщении.

Еще $300 млн Сатыбалдыулы вложил в иностранные ценные бумаги, эта сумма в ближайшее время поступит в бюджет Казахстана, добавили в ведомстве.

Сатыбалдыулы в разные годы занимал руководящие должности в компаниях Kazakh Oil, АО «Корпорация «Дуние», «Казахстанских железных дорогах». В 2010–2015 годах был секретарем правящей партии «Нур Отан». Также до 2018 года он был одним из основных акционеров холдинга АО Kaspi, через который владел долей в банке Kaspi Bank. Кроме того, несколько лет занимал должности в Комитете национальной безопасности.

В марте текущего года Сатыбалдыулы задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств «Казахтелекома» в особо крупном размере. Позже его заподозрили в крупных хищениях в Центре транспортного сервиса.

26 сентября суд Астаны приговорил Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы, а также запретили в течение десяти лет занимать должности на госслужбе, в национальных компаниях и Нацбанке. Его осудили по трем статьям — ч. 3 ст. 28 УК Казахстана (признание организатором уголовного правонарушения или лицом, создавшим преступную группу), ч. 4 ст. 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 195 (причинение крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Свою вину Сатыбалдыулы признал, суд постановил конфисковать его имущество.

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Татьяна Стекольникова
Казахстан Нурсултан Назарбаев драгоценные камни ювелирные изделия
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