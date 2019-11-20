Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане

По словам главы Дагестана, дефицит рабочих мест связан с приостановкой пяти проектов в рамках гособоронзаказа

Владимир Путин и Владимир Васильев (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил президенту России Владимиру Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа (ГОЗ).

По его словам, дефицит рабочих мест связан с приостановкой пяти проектов в рамках гособоронзаказа. Также сокращение связано с тем, что сократился и сам оборонный заказ. «Высокопроизводительные рабочие места — здесь у нас плохо», — сообщил Васильев Путину.

Васильев также попросил дать поручение, чтобы потенциал предприятий Дагестана использовался полностью.

По словам Васильева, бюджет региона в следующем году «будет лучше». Он отметил, что бюджет превысил 130 млрд руб. благодаря федеральной помощи и работе по сокращению теневого оборота, борьбе с коррупцией. «В 41 районе мы восстановили те объекты, которые были брошены. В результате у нас у более 500 тысяч человек улучшится водоснабжение», — сказал он.