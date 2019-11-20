Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 12:58
Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане Политика, 18:20 Соревнование по здоровому эгоизму: годовая подписка на Амедиатеку РБК и Renault, 18:20 ФСБ опубликовала видео задержания обвиняемого в госизмене военного Общество, 18:02 Росстат отчитался о сокращении населения страны за девять месяцев Общество, 17:58 Костин заявил о созданной ЦБ атмосфере доверия Финансы, 17:56 В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб. Технологии и медиа, 17:54 Как продать чемодан без ручки: избавление от неликвида Pro, 17:51 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 17:51 Time узнал о желании Помпео уволиться с поста госсекретаря США Политика, 17:50 «Приговор» для бизнеса: паблик-токи Премии РБК 2019 Бизнес, 17:49 Медведев заявил о необходимости полного отказа от долевого строительства Общество, 17:37 УЕФА утвердил состав корзин при жеребьевке чемпионата Европы Спорт, 17:35 ФСБ задержала в Ростовской области военного за шпионаж в пользу Украины Общество, 17:33 Трамп пригрозил повысить пошлины: что стало с американскими акциями Quote, 17:27
Политика ,  
0 
Time узнал о желании Помпео уволиться с поста госсекретаря США
На фоне скандалов с расследованием против Байдена-младшего на Украине, растущего разочарования американских дипломатов работой госсекретаря и критики самого Трампа, Помпео задумался о скором переходе в Сенат
Майк Помпео (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Госсекретарь Майк Помпео намерен покинуть администрацию Трампа и стать сенатором. Причиной стали скандалы, сопровождавшие его работу на этой должности в Белом доме, пишет журнал Time со ссылкой на источники в Республиканской партии.

О своих планах Помпео рассказал трем «видным республиканцам», пишет издание. Помпео и раньше планировал покинуть Госдепартамент, однако рассчитывал на то, что это случится не раньше весны следующего года. Однако последние события, в том числе попытка импичмента Дональда Трампа из-за «украинского скандала», может ускорить его уход из администрации. Время отставки теперь может зависеть от того, насколько ему удастся сделать процесс увольнения плавным.

Как отмечает Time, слухи о том, что Помпео намерен уйти из Госдепартамента ради кампании по избранию в Сенат, ходят уже несколько месяцев. Теперь же источники журнала утверждают, что Помпео рассказал им о планах баллотироваться в Сенат от Канзаса.

Фотогалерея 
Беглый дом: кто и почему покидал команду Трампа

Среди причин, побудивших Помпео рассматривать возможность отставки, Time называет растущую критику из-за того, что он не отстаивает интересы американских дипломатов, на которых давят конгрессмены и президент Дональд Трамп. Ранее о том, что это поведение Помпео вызывает «злобу» внутри Госдепартамента, со ссылкой на сотрудников ведомства сообщал CNN. Дипломаты заявляли телеканалу, что Помпео неспособен противостоять Трампу и его личному адвокату Рудольфу Джулиани, которые пытаются использовать Госдепартамент в собственных политических интересах. Речь, в частности, идет о скандале с обвинениями в использовании вопроса о поставках Украине военной помощи в обмен на ускорение расследования против сына конкурента Трампа, демократа Джозефа Байдена. Кроме того, писал CNN, Помпео никак публично не защищал дипломата, бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, о которой Трамп неоднократно отзывался негативно, в том числе во время разговора с Зеленским.

Политика
CNN узнал о «злобе» сотрудников Госдепа из-за «бесхребетного» Помпео

С другой стороны, госсекретарем недоволен лично Трамп и его ближайшее окружение, пишет Time. Они недовольны тем, что Помпео, по их мнению, прилагает недостаточно усилий к защите интересов хозяина Белого дома.

Ранее, в октябре, свой пост покинул старший советник госсекретаря Майкл Маккинли. The Washington Post также связывала его уход со скандалом из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя Маккинли не занимался напрямую вопросами Украины, он, как утверждала WP, был разочарован тем, как повел себя Госдеп во время этой ситуации.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Майк Помпео, Белый дом, Конгресс США
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Лавров попросил Помпео не подрывать суверенитет Сирии
Политика
NBC уличил высокопоставленную сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time
Политика
CNN узнал о «злобе» сотрудников Госдепа из-за «бесхребетного» Помпео
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter