Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму

Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму

Предъявить соответствующее требование правительству России «Администрация морских портов Украины» обещает до конца года. Если требование не будет удовлетворено, Киев обратится в международный арбитраж

«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила о намерении предъявить до конца 2019 года правительству России требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери филиалов, управлявших портами Крыма до утраты контроля над полуостровом.

Общую стоимость имущества, утраченного в портах Керчи, Севастополя, Ялты, Феодосии и Евпатории, АМПУ оценивает в 1,24 млрд грн, или $51,25 млн. Эту сумму ведомство намерено взыскать с России в рамках заключенного в 1998 году межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Первый шаг — это направление требований по компенсации убытков непосредственно правительству России. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», — пояснил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

В ведомстве также пояснили, что начало спора с Россией из-за потери активов в Крыму «никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам проведенного на полуострове референдума. Власти Украины, США и другие страны Запада расценивают его присоединение к России как аннексию.