Россия обжаловала решения по украинским искам за активы в Крыму

Министерство юстиции России подало заявления в Верховный суд Швейцарии об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний, требовавших компенсации за потерянные активы в Крыму после присоединения его к России. Об этом во вторник сообщил российский Минюст.
Речь идет об исках компаний «Укрнафта», «Стабил» и других, по которым международный арбитраж принял решения в пользу истца. В сообщении Минюста России говорится, что иски были поданы на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. По мнению России, к таким спорам указанное соглашение применяться не может.
Среди аргументов неправомерности вынесенных решений Россия указывает на то, что арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. «Во-вторых, инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права», — гласит второй аргумент российской стороны.
В середине апреля Международный арбитраж, заседавший в Швейцарии, постановил взыскать с России $44,5 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в Крыму после присоединения полуострова к России. Минюст России заявил тогда, что не признает вынесенное решение «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска».