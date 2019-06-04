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Политика ,  
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Россия обжаловала решения по украинским искам за активы в Крыму
Минюст России решил добиваться отмены арбитражных решений по компенсациям украинским компаниям, лишившихся своих активов после присоединения Крыма. Соответствующие заявления поданы в Верховный суд Швейцарии
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции России подало заявления в Верховный суд Швейцарии об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний, требовавших компенсации за потерянные активы в Крыму после присоединения его к России. Об этом во вторник сообщил российский Минюст.

Речь идет об исках компаний «Укрнафта», «Стабил» и других, по которым международный арбитраж принял решения в пользу истца. В сообщении Минюста России говорится, что иски были поданы на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. По мнению России, к таким спорам указанное соглашение применяться не может.

Среди аргументов неправомерности вынесенных решений Россия указывает на то, что арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. «Во-вторых, инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права», — гласит второй аргумент российской стороны.

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«Укрнафта» заявила о победе над Россией в споре из-за имущества в Крыму

В середине апреля Международный арбитраж, заседавший в Швейцарии, постановил взыскать с России $44,5 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в Крыму после присоединения полуострова к России. Минюст России заявил тогда, что не признает вынесенное решение «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска».

В мае 2018 года Международный арбитраж вынес похожие решения в пользу украинских компаний, лишившихся своих активов в Крыму в результате присоединения полуострова к России в 2014 году. Речь тогда шла о решении по иску ООО «Эверест Истейт» и 17 других украинских структур, среди которых есть связанные с Игорем Коломойским. Арбитраж присудил им $159 млн компенсации.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Крым, Верховный суд Швейцарии, Минюст России
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