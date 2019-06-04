Россия обжаловала решения по украинским искам за активы в Крыму

Россия обжаловала решения по украинским искам за активы в Крыму

Минюст России решил добиваться отмены арбитражных решений по компенсациям украинским компаниям, лишившихся своих активов после присоединения Крыма. Соответствующие заявления поданы в Верховный суд Швейцарии

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции России подало заявления в Верховный суд Швейцарии об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний, требовавших компенсации за потерянные активы в Крыму после присоединения его к России. Об этом во вторник сообщил российский Минюст.

Речь идет об исках компаний «Укрнафта», «Стабил» и других, по которым международный арбитраж принял решения в пользу истца. В сообщении Минюста России говорится, что иски были поданы на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. По мнению России, к таким спорам указанное соглашение применяться не может.

Среди аргументов неправомерности вынесенных решений Россия указывает на то, что арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. «Во-вторых, инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию. Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права», — гласит второй аргумент российской стороны.

В середине апреля Международный арбитраж, заседавший в Швейцарии, постановил взыскать с России $44,5 млн за «экспроприацию» имущества «Укрнафты» в Крыму после присоединения полуострова к России. Минюст России заявил тогда, что не признает вынесенное решение «в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска».