Переговоры России и США⁠,
Reuters узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио

Сюжет
Переговоры России и США
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в этот четверг, 23 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, на встрече в пятницу (имеются в виду переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме) американские чиновники сообщили, что Рубио планирует встречу с Лавровым на предстоящий четверг.

За день до встречи с Зеленским Трамп поговорил по телефону с президентом Владимиром Путиным, они условились о встрече в Будапеште в ближайшие недели. Трамп уточнял, что детали встречи, в том числе дату, определят Лавров и Рубио.

Заместитель российского министра Сергей Рябков днем 20 октября сообщил, что в более продвинутой стадии находилось планирование разговора высокопоставленных дипломатов, чем их очной встречи. Около 17:30 того же дня МИД заявил, что разговор между ними состоялся.

«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты» в разговоре президентов, уточнило министерство.

Зеленский раскритиковал Будапешт как место встречи Путина и Трампа
Политика
Владимир Зеленский

Встреча Рубио и Лаврова должна пройти перед тем, как состоится новый саммит Трампа и Путина. До этого они виделись 15 августа на Аляске. Это была первая за четыре года встреча глав России и США.

Материал дополняется

Персоны
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
