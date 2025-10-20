Reuters узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио

Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут встретиться в этот четверг, 23 октября, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, на встрече в пятницу (имеются в виду переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме) американские чиновники сообщили, что Рубио планирует встречу с Лавровым на предстоящий четверг.

За день до встречи с Зеленским Трамп поговорил по телефону с президентом Владимиром Путиным, они условились о встрече в Будапеште в ближайшие недели. Трамп уточнял, что детали встречи, в том числе дату, определят Лавров и Рубио.

Заместитель российского министра Сергей Рябков днем 20 октября сообщил, что в более продвинутой стадии находилось планирование разговора высокопоставленных дипломатов, чем их очной встречи. Около 17:30 того же дня МИД заявил, что разговор между ними состоялся.

«Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты» в разговоре президентов, уточнило министерство.

Встреча Рубио и Лаврова должна пройти перед тем, как состоится новый саммит Трампа и Путина. До этого они виделись 15 августа на Аляске. Это была первая за четыре года встреча глав России и США.

