Политика⁠,
0

Зеленский рассказал, у каких стран Украина планирует закупать газ

Зеленский: Украине могут предоставить газ в том числе Греция и Азербайджан
Зеленский заявил, что Украина способна обеспечить закупку газа на сумму около $2 млрд. По его словам, предоставить газ могут в том числе Греция и Азербайджан. Кроме того, «есть договоренности» по поставкам СПГ из США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Украина готова обеспечить закупку газа на сумму около $2 млрд. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова цитирует «Укринформ».

«Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на $2 млрд. Часть траншей мы нашли: Норвегия [предоставит] грант на $100 млн и выделит еще один транш в январе. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками, то есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ», — рассказал он.

Украина потеряла более половины добычи газа в преддверии зимы
Политика
Фото:ZoranOrcik / Shutterstock

По словам Зеленского, у премьер-министра Украины Юлии Свириденко «есть соответствующие позитивные договоренности» со Словакией, а у министра энергетики Светланы Гринчук — с энергетическими компаниями США.

Президент также отметил, что существуют договоренности по поставкам сжиженного природного газа из США. По его данным, американский газ может поставляться на Украину через польский терминал, если Киев примет решение о закупке.

«Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром [Греции] Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание и с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном тоже есть. Все работают над этим... Вопрос с газом будет решен», — добавил Зеленский.

16 октября Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Украина и США обсуждали возможность экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов «для удовлетворения энергетических потребностей Украины». По данным агентства, официальные лица в Киеве предложили американским компаниям возможность недорогого хранения СПГ в подземных хранилищах Украины «с целью стимулирования экспорта энергоносителей» из США в Европу.

В тот же день «Нафтогаз» призвал украинцев экономить «каждый кубометр» газа, чтобы страна могла справиться с последствиями ударов по энергообъектам. Накануне этого Минобороны России сообщило о поражении объектов энергетики, обеспечивающих работу предприятий ВПК Украины. Ведомство неоднократно отмечало, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что украинские энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны».

С января 2025 года транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с «Газпромом».

