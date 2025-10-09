Украина потеряла более половины добычи газа в преддверии зимы

Украина потеряла в октябре около 60% внутренней добычи газа после ударов в Харьковской и Полтавской областях. Киеву необходимо экстренно импортировать 4,4 млрд куб. м газа до конца марта

Удары по газовой инфраструктуре Украины в начале октября вывели из строя значительную часть объектов в Харьковской и Полтавской областях — потеряно примерно 60% внутренней добычи газа, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Если ситуация не изменится, в Киеве ожидают, что к концу марта придется закупить около 4,4 млрд куб. м газа на сумму почти €2 млрд, чтобы пережить надвигающуюся зиму. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

Импортировать такие объемы возможно только при финансовой поддержке Запада — ранее Украина уже привлекала кредиты Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, однако этих средств недостаточно — в августе «Нафтогаз» получил кредит в размере €500 млн от ЕБРР и €300 млн от ЕИБ.

Власти обращаются к партнерам по G7 и крупным международным организациям, просят предоставить оборудование для ремонта, финансовую помощь на экстренный импорт, а также дополнительные комплексы ПВО.

Всего до начала текущего года Украина закупила у иностранных поставщиков 4,58 млрд куб. м газа, в том числе 3,67 млрд куб. м — с конца прошлого отопительного сезона.

Минобороны России сообщало о нанесении массированного удара в ночь на 3 октября по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры. Российское ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В сентябре председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий говорил, что в результате российских ударов по энергообъектам Украины в начале 2025 года было уничтожено около 42% суточной добычи газа. По его словам, часть объектов удалось восстановить, но Украина готовится к возможным новым атакам перед отопительным сезоном.

Тогда глава «Нафтогаза» заявил, что Киеву придется импортировать около 6 млрд куб. м газа, это рекордный показатель в истории страны. Министр энергетики Светлана Гринчук сообщала, что к началу отопительного сезона 2025–2026 Украина должна накопить минимум 13,2 млрд куб. м природного газа в своих подземных хранилищах.