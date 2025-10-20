Зеленский рассказал о подготовке контракта с США на закупку 25 Patriot
Украина занимается подготовкой контракта с американскими оборонными компаниями на поставку 25 систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».
«Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная. <…> Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Сложность в очереди для того, чтобы получить эти системы, — очередь из стран, которые заключили соответствующие контракты», — сказал украинский президент.
По мнению Зеленского, Белый дом может повлиять на то, чтобы Украину «подвинули выше» в очереди, но также этому могут поспособствовать европейские партнеры. «В каждой из европейских стран, которые являются ключевыми в НАТО, есть свои системы, и также есть системы, которые принадлежат США. Если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть в этих европейских странах, Белый дом мог бы нам помочь, чтобы мы их получили», — объяснил он.
В качестве приоритетного источника финансирования поставок украинский президент обозначил доходы от замороженных российских активов. «У нас есть 28 двусторонних сделок безопасности со странами. Находить финансы и обеспечивать предоплату в рамках этих соглашений реалистично», — добавил он.
В начале июля президент Украины заявил, что обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить десять комплексов противовоздушной обороны Patriot для Вооруженных сил Украины. В том же месяце американский лидер Дональд Трамп объявил о готовности поставить Украине 17 комплексов Patriot. При этом он предупредил, что платить за поставки будут европейские страны.
В сентябре Зеленский обсудил поставки со специальным представителем американского лидера Китом Келлогом. А в октябре в рамках своего визита в США украинский президент провел встречи с представителями американских оборонных компаний — концерна Raytheon, который производит ракеты Tomahawk и комплексы Patriot, и компании Lockheed Martin, которая производит реактивные системы залпового огня HIMARS, дальнобойные баллистические ракеты ATACMS и истребители F-16. Россия осуждает поставки оружия Украине.
