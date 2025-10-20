 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский рассказал о подготовке контракта с США на закупку 25 Patriot

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина готовит контракт на покупку 25 систем Patriot, заявил Зеленский. По словам украинского президента, одним из источников средств на закупку систем ПВО могут быть замороженные российские активы
Система противовоздушной обороны Patriot
Система противовоздушной обороны Patriot (Фото: Andreas Freude / Bundeswehr / Getty Images)

Украина занимается подготовкой контракта с американскими оборонными компаниями на поставку 25 систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Я считаю, что это очень хорошая история. Непростая. Но долговременная. <…> Эти 25 систем мы будем получать ежегодно, разное количество в разные годы. Сложность в очереди для того, чтобы получить эти системы, — очередь из стран, которые заключили соответствующие контракты», — сказал украинский президент.

По мнению Зеленского, Белый дом может повлиять на то, чтобы Украину «подвинули выше» в очереди, но также этому могут поспособствовать европейские партнеры. «В каждой из европейских стран, которые являются ключевыми в НАТО, есть свои системы, и также есть системы, которые принадлежат США. Если всем поработать и если есть добрая воля, то именно с этими американскими системами, которые есть в этих европейских странах, Белый дом мог бы нам помочь, чтобы мы их получили», — объяснил он.

В качестве приоритетного источника финансирования поставок украинский президент обозначил доходы от замороженных российских активов. «У нас есть 28 двусторонних сделок безопасности со странами. Находить финансы и обеспечивать предоплату в рамках этих соглашений реалистично», — добавил он.

«РБК Украина» узнал, что Трамп и Зеленский обсуждали поставки Patriot
Политика

В начале июля президент Украины заявил, что обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить десять комплексов противовоздушной обороны Patriot для Вооруженных сил Украины. В том же месяце американский лидер Дональд Трамп объявил о готовности поставить Украине 17 комплексов Patriot. При этом он предупредил, что платить за поставки будут европейские страны.

В сентябре Зеленский обсудил поставки со специальным представителем американского лидера Китом Келлогом. А в октябре в рамках своего визита в США украинский президент провел встречи с представителями американских оборонных компаний — концерна Raytheon, который производит ракеты Tomahawk и комплексы Patriot, и компании Lockheed Martin, которая производит реактивные системы залпового огня HIMARS, дальнобойные баллистические ракеты ATACMS и истребители F-16. Россия осуждает поставки оружия Украине.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
