Политика⁠,
FT узнала, что Трамп ругался на встрече с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский лидер Дональд Трамп на «напряженной встрече» с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября несколько раз использовал ненормативную лексику. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, оба были любезны на встрече за обедом с журналистами, но когда уединились за закрытыми дверями, риторика изменилась.

«Встреча <...> неоднократно перерастала в перепалку, при этом Трамп постоянно ругался», — говорится в статье.

Во время встречи президент США в какой-то момент отбросил в сторону карту линии фронта, которую предоставила украинская сторона.

Reuters узнал, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии для России
Политика
Владимир Зеленский

Трамп призвал Зеленского принять условия России по прекращению конфликта, а также настаивал, чтобы тот передал ей «весь Донбасс». Глава Белого дома намекнул коллеге, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией».

По данным The New York Times, лексика Трампа стала «более нецензурной» в период его последней президентской кампании.

Зеленский встречался с Трампом 17 октября в Белом доме. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее говорил, ссылаясь на слова самого украинского президента, что переговоры в Вашингтоне прошли не так, как тот хотел.

Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
