FT узнала, что Трамп ругался на встрече с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский лидер Дональд Трамп на «напряженной встрече» с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября несколько раз использовал ненормативную лексику. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, оба были любезны на встрече за обедом с журналистами, но когда уединились за закрытыми дверями, риторика изменилась.

«Встреча <...> неоднократно перерастала в перепалку, при этом Трамп постоянно ругался», — говорится в статье.

Во время встречи президент США в какой-то момент отбросил в сторону карту линии фронта, которую предоставила украинская сторона.

Трамп призвал Зеленского принять условия России по прекращению конфликта, а также настаивал, чтобы тот передал ей «весь Донбасс». Глава Белого дома намекнул коллеге, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией».

По данным The New York Times, лексика Трампа стала «более нецензурной» в период его последней президентской кампании.

Зеленский встречался с Трампом 17 октября в Белом доме. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее говорил, ссылаясь на слова самого украинского президента, что переговоры в Вашингтоне прошли не так, как тот хотел.