Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц раскрыл, что сказал ему Зеленский после встречи с Трампом

Мерц: встреча с Трампом прошла не так, как хотел Зеленский
Сюжет
Военная операция на Украине
Визит Зеленского в Вашингтон прошел не так, как хотел украинский президент, заявил Мерц. Канцлер считает, что эта встреча показала, «насколько Украине необходима европейская помощь»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла не так, как хотел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает телеканал N-tv.

«Этот визит — не то, чего хотел Зеленский», — сказал он, ссылаясь на разговор с президентом Украины.

Axios узнал о «резком завершении» встречи Трампа и Зеленского
Политика
Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа)

По словам Мерца, вечером 17 октября он долго общался с президентом Украины по телефону.

Канцлер считает, что данный визит показал, «насколько Украине необходима европейская помощь», отмечает N-tv.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 17 октября. Как сообщал Axios, переговоры «резко» завершились через 2,5 часа. Украинский президент настаивал на поставках ракет Tomahawk, но Трамп не проявил гибкости в данном вопросе, отмечает издание. Несколько источников CNN описали беседу как напряженную, откровенную и временами «неловкую».

После переговоров Трамп написал в Truth Social, что Россия и Украина должны «остановиться там, где они сейчас находятся» и заключить сделку. Глава Белого дома назвал встречу с украинским лидером «очень интересной и сердечной».

Зеленский заявил, что Трамп «прав». «Для наших народов в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», — отметил он, подчеркнув, что после этого следует «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Они договорились о личной встрече в Будапеште, дата проведения которой пока не называлась.

Мерц заявил, что предстоящая встреча президентов «еще больше укрепляет надежду» на прекращение конфликта.

Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
