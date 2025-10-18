Мерц: встреча с Трампом прошла не так, как хотел Зеленский

Мерц раскрыл, что сказал ему Зеленский после встречи с Трампом

Визит Зеленского в Вашингтон прошел не так, как хотел украинский президент, заявил Мерц. Канцлер считает, что эта встреча показала, «насколько Украине необходима европейская помощь»

Владимир Зеленский (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла не так, как хотел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова передает телеканал N-tv.



«Этот визит — не то, чего хотел Зеленский», — сказал он, ссылаясь на разговор с президентом Украины.

По словам Мерца, вечером 17 октября он долго общался с президентом Украины по телефону.

Канцлер считает, что данный визит показал, «насколько Украине необходима европейская помощь», отмечает N-tv.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 17 октября. Как сообщал Axios, переговоры «резко» завершились через 2,5 часа. Украинский президент настаивал на поставках ракет Tomahawk, но Трамп не проявил гибкости в данном вопросе, отмечает издание. Несколько источников CNN описали беседу как напряженную, откровенную и временами «неловкую».

После переговоров Трамп написал в Truth Social, что Россия и Украина должны «остановиться там, где они сейчас находятся» и заключить сделку. Глава Белого дома назвал встречу с украинским лидером «очень интересной и сердечной».

Зеленский заявил, что Трамп «прав». «Для наших народов в текущих обстоятельствах нам нужно остановиться там, где мы сейчас находимся», — отметил он, подчеркнув, что после этого следует «начать говорить о том, какие шаги можно сделать к долгосрочному миру».

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Они договорились о личной встрече в Будапеште, дата проведения которой пока не называлась.

Мерц заявил, что предстоящая встреча президентов «еще больше укрепляет надежду» на прекращение конфликта.