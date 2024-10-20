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Саммит БРИКС-24 ,  
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Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Президент Республики Сербской Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Сюжет
Саммит БРИКС-24
Милорад Додик
Милорад Додик (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Президент Республики Сербской, части государства Босния и Герцеговина, Милорад Додик приехал в Казань для участия в саммите БРИКС, он встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщила пресс-служба руководителя региона.

«С президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком встретился раис (глава. — РБК) Татарстана Рустам Минниханов. Встреча прошла в Доме правительства», — говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, Додик прилетел ночью прямым рейсом Белград — Казань.

В ходе встречи они обсудили, в частности, перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. Глава Татарстана заявил о заинтересованности республики в расширении объемов взаимной торговли и реализации совместных проектов с Республикой Сербской.

Додик, в свою очередь, также подтвердил намерения развивать сотрудничество с Татарстаном во всех отраслях.

Кроме этого, Минниханов поблагодарил Додика за визит в Казань для участия в саммите БРИКС.

В Казани 22–24 октября пройдет саммит БРИКС, в нем примут участие делегации 32 стран. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей.

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Милорад Додик

В начале октября Додик рассказал, что на саммите планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российская сторона пригласила Республику Сербскую на саммит в качестве наблюдателя.

БРИКС образовали в июне 2006 года с участием Бразилии, России, Индии, Китая; первоначально назывался БРИК по первым буквам названий стран-основателей (Brazil, Russia, India, China). Позже к союзу присоединилась ЮАР, и организация получила название БРИКС (ЮАР на английском языке — South African Republic).

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Милорад Додик Казань саммит БРИКС Рустам Минниханов
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