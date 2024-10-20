Во Франции связали членство Украины в НАТО с составом Белого дома

Франция не против вступления Украины в НАТО, но это будет зависеть от того, какая администрация в Белом доме, считает Себастьен Лекорню. Путин называл стремление Киева вступить в альянс одной из причин начала военной операции

Себастьян Лекорню (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вступление Украины в НАТО будет зависеть от США, заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню в интервью La Tribune.

«Все зависит от того, какая администрация будет в Белом доме. Мы, Франция, в принципе не против этого», — сказал он.

На вопрос об отношении к «плану победы», представленным президентом Украины Владимиром Зеленским 16 октября в Верховной раде, Лекорню ответил: «Некоторые аспекты интересны и заслуживают быть проработанными и задокументированными».

По его словам, в первую очередь эта инициатива показывает готовность Украины к возможным переговорам. «Наша задача — помочь ей сесть за стол переговоров с выгодным балансом сил, — считает французский министр. — Мы должны иметь в виду одно: какие гарантии безопасности можно предоставить Украине? Конечно, есть членство в НАТО, но мы также делаем все возможное, чтобы помочь Украине создать сильную армию».

Одним из пунктов «плана победы» Зеленского значится приглашение Украины в НАТО. Вместе с тем, утверждал президент Украины, план «Б» состоит в ожидании изменений в политике США.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО осенью 2022 года. В альянсе неоднократно заявляли о планах принять ее в свой состав. В частности, генсек НАТО Марк Рютте назвал решенным вопрос о членстве Украины, но не уточнил сроки. Для ее вступления в военный блок необходимо согласие всех 32 стран — членов альянса. США и Германия считают невозможным присоединение Украины из-за боевых действий с Россией.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о переговорах с союзниками о немедленном приглашении Украины в НАТО. О соответствующих усилиях Парижа также говорил министр — делегат по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Хаддад.

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. В российском МИДе предупредили о «неконтролируемой эскалации» в случае вступления Киева в военный блок. В ведомстве считают, что такой шаг «поставит крест» на политико-дипломатическом урегулировании конфликта.

«Хочется надеяться, что в руководстве блока есть здравомыслящие политики, отдающие себе отчет в том, какими разрушительными последствиями может обернуться само приглашение Украины в НАТО», — сказал директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук.