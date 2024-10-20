Asharq Al-Awsat узнал о решении ХАМАС скрыть имя преемника Яхьи Синвара
Палестинское движение ХАМАС почти достигло консенсуса по кандидатуре нового главы своего политбюро, но имя нового руководителя не будет называться в целях безопасности, пишет расположенная в Лондоне арабская Asharq Al Awsat со ссылкой на источники. Эта газета считается близкой к правящей семье Саудовской Аравии.
«Руководство движения готовится принять экстраординарное решение о личности главы своего нового политического бюро и сохранить его имя в тайне, скорее всего, из-за проблем с безопасностью, с которыми сталкивается организация», — заявил собеседник издания. По его словам, представители ХАМАС как внутри страны, так и за рубежом «достигли почти единогласного консенсуса» по этому вопросу.
Цель сохранения в тайне имени нового главы политбюро — избежать преследования со стороны Израиля, а также «сохранить порядок, сплоченность и иерархию» внутри движения, сказал источник Asharq Al Awsat. Помимо прочего, ХАМАС хочет создать для еврейского государства сложности в случае возобновления переговоров о прекращении огня и обмене заложниками.
Источники издания в ХАМАС рассказали, что по выбору нового главы политбюро ведутся обсуждения.
Asharq Al Awsat называет пять возможных претендентов на эту должность: председатель Совета шуры ХАМАС Мухаммед Дервиш, члены политбюро Муса Абу Марзук, Халиль аль-Хайя, Халед Машаль и Мухаммед Наззаль.
Предыдущий лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит 18 октября при ударе Израиля в секторе Газа. Он занимал эту должность с августа 2024 года. Предшественником Синвара был Исмаил Хания. Его ликвидировали в июле во время визита в Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.
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