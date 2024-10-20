 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Asharq Al-Awsat узнал о решении ХАМАС скрыть имя преемника Яхьи Синвара

Asharq: ХАМАС решило скрыть имя нового главы политбюро в целях безопасности
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
В ХАМАС достигли консенсуса по кандидатуре нового главы политбюро, его имя сохранят в тайне в целях безопасности, пишет Asharq Al Awsat. Издание назвало пять претендентов. Предыдущего лидера движения ликвидировали 18 октября
Баннеры с фотографиями покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара, покойного иранского генерала Касема Сулеймани и покойного лидера ливанской &laquo;Хезболлы&raquo; Хасана Насраллы на улице в Тегеране
Баннеры с фотографиями покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара, покойного иранского генерала Касема Сулеймани и покойного лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы на улице в Тегеране (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Палестинское движение ХАМАС почти достигло консенсуса по кандидатуре нового главы своего политбюро, но имя нового руководителя не будет называться в целях безопасности, пишет расположенная в Лондоне арабская Asharq Al Awsat со ссылкой на источники. Эта газета считается близкой к правящей семье Саудовской Аравии.

«Руководство движения готовится принять экстраординарное решение о личности главы своего нового политического бюро и сохранить его имя в тайне, скорее всего, из-за проблем с безопасностью, с которыми сталкивается организация», — заявил собеседник издания. По его словам, представители ХАМАС как внутри страны, так и за рубежом «достигли почти единогласного консенсуса» по этому вопросу.

Цель сохранения в тайне имени нового главы политбюро — избежать преследования со стороны Израиля, а также «сохранить порядок, сплоченность и иерархию» внутри движения, сказал источник Asharq Al Awsat. Помимо прочего, ХАМАС хочет создать для еврейского государства сложности в случае возобновления переговоров о прекращении огня и обмене заложниками.

Источники издания в ХАМАС рассказали, что по выбору нового главы политбюро ведутся обсуждения.

Что представляет собой ХАМАС: история, цели и спонсоры организации
База знаний
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Asharq Al Awsat называет пять возможных претендентов на эту должность: председатель Совета шуры ХАМАС Мухаммед Дервиш, члены политбюро Муса Абу Марзук, Халиль аль-Хайя, Халед Машаль и Мухаммед Наззаль.

Предыдущий лидер ХАМАС Яхья Синвар был убит 18 октября при ударе Израиля в секторе Газа. Он занимал эту должность с августа 2024 года. Предшественником Синвара был Исмаил Хания. Его ликвидировали в июле во время визита в Тегеран на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Залужный допустил уступку России территорий

Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

CNN узнал об утечке секретных данных про удар Израиля по Ирану

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Израиль Палестина ХАМАС Яхья Синвар Исмаил Хания
Материалы по теме
ЦАХАЛ показала кадры с экс-главой ХАМАС в туннеле перед атакой на Израиль
Политика
Израиль отчитался об атаке на 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы»
Политика
Reuters узнал о сбросе ЦАХАЛ в Газе листовок с фото погибшего главы ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Gazzetta dello Sport узнала о скором уходе Манчини из саудовской сборнойСпорт, 17:04
Asharq Al-Awsat узнал о решении ХАМАС скрыть имя преемника Яхьи СинвараПолитика, 16:50
В Ленобласти машина скорой помощи попала в авариюОбщество, 16:36
Кого из шеф-поваров можно считать великим: отвечают визионеры и экспертыВизионеры, 16:29
Пригожин заявил, что спор по иску к сыну Валерии урегулированБизнес, 16:25
Москвичей предупредили, что зима придет на 20 суток позже нормыОбщество, 16:13
Додик прибыл в Казань для участия в саммите БРИКСПолитика, 16:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-чемпион UFC взял титул в другой лиге и посвятил победу умершему сынуСпорт, 15:56
С музыкой и танцами: как молдаване голосуют в Москве. ВидеоПолитика, 15:43
Карен Хачанов выиграл теннисный турнир в Алма-АтеСпорт, 15:39
Кремль раскрыл содержание первого за два года разговора Путина и ВучичаПолитика, 15:34
После ДТП с пятью жертвами в Подмосковье возбудили уголовное делоОбщество, 15:28
ЦАХАЛ показала кадры с экс-главой ХАМАС в туннеле перед атакой на ИзраильПолитика, 15:24
Видео нокаута сына Цзю в поединке с российским чемпионом IBFСпорт, 15:18