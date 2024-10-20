 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогозин заявил о «смене прописки» Черноморского флота из-за беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Перемещение Черноморского флота в Феодосию и Новороссийск обусловлено атаками безэкипажных катеров ВСУ, заявил Рогозин. Он счел «неповоротливой» военную систему России и призвал быстрее реагировать на новые угрозы
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Черноморский флот передислоцировался из Севастополя в Феодосию и Новороссийск из-за безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью «МК» сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Он [Черноморский флот] был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — сказал Рогозин.

Он призвал «всех быстрее реагировать на новые угрозы» и назвал «неповоротливой» военную систему России. «То нельзя ставить на палубу нештатные пулеметы, то нельзя пользоваться нештатными комплексами РЭБ и так далее», — объяснил сенатор.

Годом ранее Кремль отказался комментировать передислокацию Черноморского флота и переадресовал этот вопрос к Минобороны.

После начала военной операции на Украине Минобороны России и власти Крыма регулярно сообщали о попытках ВСУ атаковать объекты на территории полуострова, в том числе с помощью запуска беспилотников и безэкипажных катеров, ракетных ударов и высадки десанта.

22 сентября 2023 года ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны России отчитывалось о перехвате пяти ракет. Также, по данным ведомства, в результате атаки без вести пропал один военнослужащий.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Черноморский флот беспилотники Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года
Материалы по теме
Черноморский флот уничтожил четыре морских дрона ВСУ
Политика
Черноморский флот провел учения по отражению атаки дронов на Севастополь
Политика
Черноморский флот ударил «Калибрами» по 180 целям с начала спецоперации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Кремль раскрыл содержание первого за два года разговора Путина и ВучичаПолитика, 15:34
После ДТП с пятью жертвами в Подмосковье возбудили уголовное делоОбщество, 15:28
ЦАХАЛ показала кадры с экс-главой ХАМАС в туннеле перед атакой на ИзраильПолитика, 15:24
Видео нокаута сына Цзю в поединке с российским чемпионом IBFСпорт, 15:18
Выборы президента в Молдавии признали состоявшимисяПолитика, 15:18
МВФ ухудшил прогноз по срокам окончания конфликта на УкраинеПолитика, 15:16
Санду рассказала, за что проголосовала на выборах президента МолдавииПолитика, 15:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В центре Москвы загорелся редкий CadillacОбщество, 14:58
Британский олимпиец-велогонщик сообщил о терминальной стадии ракаСпорт, 14:51
Рогозин заявил о «смене прописки» Черноморского флота из-за беспилотниковПолитика, 14:45
Сырский сообщил о визите к командирам войск, вторгшихся в Курскую областьПолитика, 14:28
Вучич сообщил о первом за 2,5 года разговоре с ПутинымПолитика, 14:06
Касаткина победила Мирру Андрееву в финале крупного турнира в КитаеСпорт, 14:05
В Вильнюсе подожгли здание Минобороны ЛитвыОбщество, 13:49