Рогозин заявил о «смене прописки» Черноморского флота из-за беспилотников

Перемещение Черноморского флота в Феодосию и Новороссийск обусловлено атаками безэкипажных катеров ВСУ, заявил Рогозин. Он счел «неповоротливой» военную систему России и призвал быстрее реагировать на новые угрозы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Черноморский флот передислоцировался из Севастополя в Феодосию и Новороссийск из-за безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью «МК» сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Он [Черноморский флот] был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», — сказал Рогозин.

Он призвал «всех быстрее реагировать на новые угрозы» и назвал «неповоротливой» военную систему России. «То нельзя ставить на палубу нештатные пулеметы, то нельзя пользоваться нештатными комплексами РЭБ и так далее», — объяснил сенатор.

Годом ранее Кремль отказался комментировать передислокацию Черноморского флота и переадресовал этот вопрос к Минобороны.

После начала военной операции на Украине Минобороны России и власти Крыма регулярно сообщали о попытках ВСУ атаковать объекты на территории полуострова, в том числе с помощью запуска беспилотников и безэкипажных катеров, ракетных ударов и высадки десанта.

22 сентября 2023 года ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны России отчитывалось о перехвате пяти ракет. Также, по данным ведомства, в результате атаки без вести пропал один военнослужащий.