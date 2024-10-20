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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Собянин: на подлете к Москве в Раменском городском округе сбили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Дрон сбили в Раменском городском округе Подмосковья. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительным данным, нет, сообщил Собянин

Российские средства ПВО сбили дрон на подлете к Москве, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«В Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал он.

В ночь на 20 октября атакам беспилотников подверглись несколько российских регионов: Курская, Брянская, Орловская и Липецкая области. В общей сложности над ними уничтожили более 20 беспилотников.

Обломки сбитого над Липецком дрона упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника. разрушений и жертв нет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Обломки сбитого дрона упали на проезжую часть в Липецке
Политика

В последний раз московский регион подвергался атаке дронов в середине сентября: эта атака стала одной из крупнейших. По словам подмосковного губернатора Андрея Воробьева, в области было сбито 14 дронов в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Тогда же впервые с начала атак беспилотников на московский регион в мае 2023 года погиб человек — 46-летняя женщина скончалась после удара дрона по дому в Раменском. Пострадали еще восемь человек.

Обломки сбитого беспилотника тогда упали на территории подмосковного аэропорта Жуковский, жертв и пострадавших при падении не было, аэропорт был в это время закрыт на прием и вылет рейсов. Временные ограничения на полеты также вводили в аэропортах Внуково и Домодедово.

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Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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