Губернатор Артамонов: обломки сбитого дрона упали на проезжую часть в Липецке

Обломки сбитого дрона упали на проезжую часть в Липецке

Обломки дрона упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника, никто не пострадал, разрушений нет. Над областью подавили несколько дронов, также атакам подверглись Брянская, Курская, Орловская и Московская области

Обломки сбитого над Липецком дрона упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника, сообщил областной губернатор Игорь Артамонов в телеграм-канале.

«Жертв и разрушений нет. Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника», — написал он, добавив, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Губернатор призвал жителей региона не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов.

В ночь на 20 октября на всей территории Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности. В самом Липецке, а также в Липецком и Становлянском муниципальных округах был объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.

Позднее Артамонов сообщил о подавлении нескольких дронов над Липецком и Липецким районом. На месте падения дронов возникли возгорания, их потушили.

Той же ночью атакам беспилотников подверглись Брянская, Курская, Орловская и Московская области. В последней дрон сбили над территорией Раменского городского округа.