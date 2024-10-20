Обломки сбитого дрона упали на проезжую часть в Липецке
Обломки сбитого над Липецком дрона упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника, сообщил областной губернатор Игорь Артамонов в телеграм-канале.
«Жертв и разрушений нет. Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника», — написал он, добавив, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.
Губернатор призвал жителей региона не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов.
В ночь на 20 октября на всей территории Липецкой области был объявлен режим воздушной опасности. В самом Липецке, а также в Липецком и Становлянском муниципальных округах был объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников.
Позднее Артамонов сообщил о подавлении нескольких дронов над Липецком и Липецким районом. На месте падения дронов возникли возгорания, их потушили.
Той же ночью атакам беспилотников подверглись Брянская, Курская, Орловская и Московская области. В последней дрон сбили над территорией Раменского городского округа.
Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте
Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес
Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе
NASA доказала существование «адской» экзолуны
Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США
Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда
Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года
Чем опасна покупка авто из Южной Кореи
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов