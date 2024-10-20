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Политика ,  
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Министр обороны Италии рассказал, за что будут вестись войны будущего

Глава Минобороны Италии Крозетто: войны будущего будут за редкоземельные металлы

Войны будущего будут вестись за редкоземельные металлы и источники воды, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из стран G7 («Большая семерка») в Неаполе.

«В ближайшие несколько лет нас ждут войны, целью которых будут месторождения редкоземельных металлов, лития», — сказал министр.

Военные конфликты, по мнению Крозетто, также будут вестись за воду и производство энергии.

Экс-глава Google и генерал увидели неготовность США к войнам будущего
Политика
Фото:Ezra Acayan / Getty Images

Большую роль в том, кто хочет управлять миром, по его словам. будет играть искусственный интеллект.

Страны стремятся создать все более передовые технологии, чтобы противостоять противнику, писали бывший глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и экс-глава Google Эрик Шмидт в начале августа в статье для журнала Foreign Affairs.

«Война всегда подстегивала инновации. Но сегодняшние сдвиги необычайно быстры, и они будут иметь гораздо больший эффект. Будущие войны больше не будут зависеть от того, кто может собрать больше людей или выставить лучшие самолеты, корабли и танки. Вместо этого в них будут доминировать все более автономные системы вооружения и мощные алгоритмы», — отмечали они.

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Италия война будущее
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