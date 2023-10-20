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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о семи сбитых за сутки украинских МиГ-29

Минобороны России сообщило о семи сбитых силами ПВО за сутки украинских МиГ-29
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За последние сутки в зоне военной операции российские силы ПВО сбили семь украинских истребителя МиГ-29, сообщило Министерство обороны России. За неделю же ПВО и авиация сбила 12 самолетов, из них 10 - МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два украинских вертолета Ми-8, отчиталось ведомство.

Также Минобороны сообщили о том, что военные за неделю нанесли четыре групповых удара по складам с вооружением, горюче-смазочными материалами, производственных цехам украинского ВПК, места размещения украинских военнослужащих.

Материал дополняется.

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