Минобороны сообщило о семи сбитых за сутки украинских МиГ-29

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За последние сутки в зоне военной операции российские силы ПВО сбили семь украинских истребителя МиГ-29, сообщило Министерство обороны России. За неделю же ПВО и авиация сбила 12 самолетов, из них 10 - МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два украинских вертолета Ми-8, отчиталось ведомство.

Также Минобороны сообщили о том, что военные за неделю нанесли четыре групповых удара по складам с вооружением, горюче-смазочными материалами, производственных цехам украинского ВПК, места размещения украинских военнослужащих.

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