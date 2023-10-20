Рябков допустил, что действия США на полигоне в Неваде не противоречат ДВЗЯИ

МИД допустил, что взрыв в Неваде не нарушает договор о ядерных испытаниях

Если заявленная цель эксперимента в Неваде подтвердится, то действия США не противоречат ни мораторию на ядерные испытания, ни положениям ДВЗЯИ, который не вступил в силу, заявил Сергей Рябков

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Россия следит за ситуацией вокруг проведенного США испытательного подземного неядерного взрыва на полигоне в Неваде, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Соединенные Штаты назвали целью «увеличение возможностей по обнаружению ядерных испытаний малой мощности», напомнил замминистра. Сейчас эта информация проверяется, сказал Рябков. Если она подтвердится, то «речь не идет об испытании ядерного оружия и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

В МИДе напомнили слова президента Владимира Путина о ядерных испытаниях, сказанные в февральском послании к Федеральному собранию: «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем».

США провели эксперимент с неядерным взрывом и радиоизотопными индикаторами 18 октября, в день, когда Госдума России во втором и третьем чтениях приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам источника «Коммерсанта», близкого к Госдепу США, испытания были запланированы «задолго до того, как стало известно, что Россия может отозвать ратификацию договора».

ДВЗЯИ, который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов ядерного оружия, приняла в 1996 году Генассамблея ООН. В документе приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения соглашения обладали ядерным потенциалом и техникой. Соглашение так и не вступило в силу, так как его либо не подписали, либо не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран, Китай, Индия, КНДР и Пакистан (Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м).

В Кремле заявили, что после отзыва ратификации ДВЗЯИ ситуация между Москвой и Вашингтоном де-юре выровнялась, Россия следит за действиями США.

США соблюдают односторонний мораторий на проведение ядерных испытаний с 1992 года, Вашингтон подчеркивает, что не намерен от него отказываться.