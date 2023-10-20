ЦАХАЛ объявила об эвакуации жителей Кирьят-Шмона у границы Израиля с Ливаном

ЦАХАЛ объявила об эвакуации города у границы с Ливаном

Жителей города Кирьят-Шмона на севере Израиля у границы с Ливаном эвакуируют на фоне ракетных обстрелов со стороны «Хезболлы». Накануне в результате обстрела города были ранены три человека

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Минобороны Израиля и ЦАХАЛ объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на севере страны у границы с Ливаном, передает The Times of Israel.

Эвакуированных жителей временно разместят в субсидируемых государством гостевых домах.

Эвакуация проводится на фоне ракетных обстрелов ливанского шиитского движения «Хезболла» и других группировок, союзных палестинскому движению ХАМАС. Так, 19 октября в результате ракетного обстрела Кирьят-Шмона были ранены три человека.

Население города Кирьят-Шмона составляет около 22 тыс. жителей, при этом многие уже покинули свои дома из-за сохраняющейся напряженности.

Ранее, 16 октября, Армия обороны Израиля объявила о планах эвакуировать мирных жителей, проживающих в городах на расстоянии до двух километров от границы с Ливаном.

The Times of Israel передавала, что эвакуацию проведут в 28 населенных пунктах: Гаджар, Дишон, Кфар-Юваль, Маргалиот, Метула, Авивим, Довев, Мааян Барух, Барам, Манара, Ифтах, Малкия, Мисгав Ам, Ирон, Дафна, Араб аль-Арамше, Шломи, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Зарит, Шомера, Бецет, Адамит, Рош Ханикра, Ханита и Кфар Гилади.

Обострение с «Хезболлой» происходит на фоне войны Израиля и ХАМАС, начавшейся 7 октября. Представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт предупредил, что присоединение «Хезболлы» к военным действиям ХАМАС станет «колоссальной ошибкой».

Глава МИД Ливана Абдалла Боу Хабиб говорил, что «Хезболла» заверила его, что не вступит в боевые действия, если Израиль не выступит против ливанской стороны.

По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, с 10 октября начались обстрелы Израиля с территории Ливана. Израильская армия наносит ответные удары. Так, 15 октября «Хезболла» выпустила три противотанковые управляемые ракеты по израильскому городу и военным позициям на границе с Ливаном, в результате чего погиб по меньшей мере один мирный житель, еще трое получили ранения. В ответ армия Израиля нанесла удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.