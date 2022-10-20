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«Мир наименее худших вариантов»: иностранные СМИ об уходе Трасс

Лиз Трасс объявила об отставке через полтора месяца работы премьер-министром. Это произошло после критики бюджетных инициатив ее правительства. Как на ее уход отреагировали британские и другие СМИ — в материале РБК
Лиз Трасс
Лиз Трасс (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

The Guardian, Великобритания

«Последней каплей для многих депутатов-консерваторов стал хаос в среду, когда голосование о предложении лейбористов продлить мораторий на фрекинг привело к хаосу с криками и толкотней (в сентябре правительство сняло мораторий на фрекинг — добычу сланцевого газа с помощью гидроразрыва пласта, сославшись на необходимость справиться с энергетическим кризисом; 19 октября лейбористы предложили сохранить мораторий, что не было поддержано парламентом. — РБК). <...> Это произошло всего через пять дней после того, как Трасс уволила своего канцлера [Казначейства] Квази Квартенга, заменив его Джереми Хантом, бывшим министром иностранных дел и министром здравоохранения. Трасс заставила Квартенга взять на себя вину за сентябрьский мини-бюджет, хотя многие считали его совместным проектом. Паническая реакция рынка на снижение налогов на £45 млрд [в рамках проекта бюджета], в значительной степени не обеспеченное финансированием, вызвала падение фунта стерлингов и резкое увеличение стоимости нового государственного долга».

Би-би-си, Великобритания

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«Реакция рынков показала, что они испытали облегчение с уходом Трасс, несмотря на то что по-прежнему сохраняется большая неопределенность. «В целом отставка Трасс — это шаг, который должен был произойти, чтобы правительство Великобритании продвинулось дальше по пути к восстановлению доверия на финансовых рынках, — сказал Пол Дейлс, главный экономист Capital Economics по Великобритании. — Но многое еще предстоит сделать, и перед новым премьер-министром и канцлером стоит большая задача по управлению экономикой во времена кризисов стоимости жизни, стоимости заемов и доверия».

45 дней Лиз Трасс на посту премьер-министра. Фотогалерея
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Forbes, США

«Несмотря на короткий срок, пребывание Трасс на Даунинг-стрит, 10, кажется таким же насыщенным, как и у тех, кто отбывал гораздо более длительные сроки. Через несколько дней после вступления [Трасс] в должность королева Елизавета II умерла, проведя на троне более 70 лет, что положило начало национальному трауру, официальному восшествию короля Карла III на престол и масштабным государственным похоронам. Когда траур закончился, министр финансов Квартенг объявил о серии фискальных мер, включая не обеспеченное финансированием снижение налогов, которое принесло непропорционально большую пользу богатым, что вызвало возмущение в стране, привело к падению фунта до рекордно низкого уровня и встревожило рынки. Трасс отказалась от большей части решений и уволила Квартенга».

CNN, США

«В четверг, после того как все время растущее число депутатов Консервативной партии заявили, что больше не могут поддерживать Трасс, она объявила, что уйдет в отставку и даст возможность выбрать нового лидера. Это заявление стало бесславным концом катастрофического пребывания на Даунинг-стрит, которое казалось обреченным с тех пор, как флагманская экономическая программа Трасс вызвала панику на рынках и привела к падению фунта.

Ранее рекордсменом по самому короткому сроку на Даунинг-стрит был Джордж Каннинг, который проработал 119 дней до своей смерти в 1827 году. Трасс продержалась всего 45 дней, прежде чем объявила о своем намерении уйти».

Spectator / Australia, Австралия

«Где все пошло не так для Трасс? Она стала лидером расколотой партии при поддержке всего трети депутатов. Но момент, когда все действительно свалилось в штопор, наступил после «не совсем мини-бюджета», в котором необоснованное снижение налогов напугало рынки и было плохо воспринято обществом. С тех пор Трасс жила в мире «наименее худших» вариантов. Пытаясь найти выход, она потеряла канцлера, министра внутренних дел (помимо Квартенга ее кабинет покинула глава МВД Суэлла Браверман, которая подала в отставку после оплошности: она отправила рабочий документ с личного электронного адреса. — РБК) и ключевых помощников.

Кто заменит ее? Депутатам пока не удалось объединиться вокруг одного кандидата. Скорее всего, будут парламентские туры. На виду Риши Сунак, Бен Уоллес, Пенни Мордонт, Суэлла Браверман и Кеми Баденок (все они, кроме министра обороны Бена Уоллеса, были участниками летней гонки за кресло премьер-министра. — РБК). Джереми Хант снял свою кандидатуру. Вопрос к кандидатам в том, смогут ли они объединить партию и принести стабильность».

Outlook, Индия

«Сунак, проигравший теперь уже проваленной программе Трасс по снижению налогов в гонке за лидерство в прошлом месяце, рассматривается как основной претендент на пост премьер-министра. Но картина остается крайне неопределенной из-за борьбы внутри партии тори. Сторонники бывшего премьер-министра Бориса Джонсона считают, что консерваторы должны вернуть его, учитывая его успех на всеобщих выборах 2019 года. Но нынешние проблемы Трасс напоминают о том, как Джонсона заставили уйти в отставку в начале июля на фоне растущего числа недовольных депутатов и министров».

South China Morning Post, Гонконг

«Несмотря на то что на этой неделе она [Лиз Трасс] отказалась от большей части своих планов снизить налоги, она еще больше потеряла доверие депутатов-консерваторов после увольнения канцлера Казначейства Квази Квартенга и министра внутренних дел Суэллы Браверман — двух самых высокопоставленных членов правительства.

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Теги
Дарья Букина Дарья Букина
Лиз Трасс Великобритания премьер-министр Консервативная партия
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