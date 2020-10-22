Певица Чичерина получила паспорт ДНР

Денис Пушилин и Юлия Чичерина (Фото: julia_chicherina / Instagram)

Певица Юлия Чичерина стала гражданкой самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил РБК представитель артистки.

«Юлия сегодня действительно получила паспорт ДНР», — сказал он.

Ранее журналист Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo опубликовал фотографию, на которой Чичерина запечатлена с паспортом в руке рядом с главой ДНР Денисом Пушилиным.

После начала военного конфликта на юго-востоке Украины Юлия Чичерина неоднократно выступала на концертах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также приезжала туда с гуманитарной помощью.

В начале октября певица попала под обстрел в Нагорном Карабахе. Артистка поехала в район боевых действий в качестве добровольца, чтобы поддержать жителей Карабаха, сообщал ее представитель.