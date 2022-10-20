Медведев заявил, что Шольц «встал на грязную дорогу упреков» России
Немецкий канцлер Олаф Шольц обвиняет Россию в использовании голода и энергетики в качестве метода давления в конфликте, как это прежде делала министр иностранных дел республики Анналеной Бербок, это «грязная дорога упреков», заявил в своем телеграм-канале экс-президент, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 млн погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — предложил Медведев.
Во время выступления в бундестаге Шольц заявил, что период «исключительной» зависимости Германии от российского газа завершился, республика хорошо подготовилась к ближайшей зиме. Высокую стоимость газа канцлер назвал испытанием, отметив, что цены должны опуститься. Действия российских войск на Украине приводят к глобальным проблемам в сфере поставок удобрений и продовольствия, у стран G7 «есть шанс» предотвратить мировой голод, уверен канцлер Германии.
«Эта Россия при Путине больше не является надежным торговым партнером. Путин надеялся шантажировать нас, перекрыв газовый кран, но даже с этим он просчитался», — подчеркнул Шольц.
Медведев также написал, что ЕС закупила 4,6 млрд доз вакцины от коронавируса у Pfizer на €71 млрд — «по десять доз вакцин на каждого гражданина» стран сообщества. По мнению Медведева, речь идет о «самом качественном распиле денег», так как супруг фон дер Ляйен трудоустроен в Pfizer.
Европейская прокуратура (EPPO) начала расследование условий приобретения вакцин. Речь идет о закупке 1,8 млрд доз не по принятой процедуре согласования, указывает Politico.