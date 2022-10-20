«Коммерсантъ» узнал о новом обвинении против экс-замглавы Минэнерго

ФСБ и МВД выявили факт получения взятки в 227 млн руб. бывшим заместителем главы Минэнерго, рассказал Колокольцев. По данным газеты, речь идет об Анатолии Тихонове, его ранее обвинили в хищении. Экс-чиновник не признает вину

Анатолий Тихонов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова заподозрили в получении многомиллионной взятки, ранее ему инкриминировали хищение более 700 млн руб. при создании государственной информационной системы (ГИС) ТЭК и закупках необходимого оборудования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МВД.

Источники газеты уточнили, что глава МВД Владимир Колокольцев говорил о Тихонове во время правительственного часа в Госдуме накануне. По словам министра, сотрудники МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и Федерального казначейства обнаружили факт получения взятки бывшим заместителем главы Минэнерго, сумма взятки составила 227 млн руб. Имя экс-замминистра Колокольцев не назвал.

«Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», — заявил глава МВД.

Материалы уголовного дела поступили в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу, пишет издание.

Тихонов находится в СИЗО более двух лет, его арестовали в сентябре 2020 года по подозрению в мошенничестве на сумму не менее 604 млн руб. Инкриминируемое ему преступление связано с созданием информационной системы ФГБУ «Российское энергетическое агентство», его Тихонов возглавлял в течение шести лет (2013–2019 годы), после чего стал заместителем министра энергетики. События дела относятся к 2014–2015 годам; в деле два эпизода, связанных, соответственно, с поставками техники и поставками ПО для нужд государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК). Всего на финансирование разработки ГИС ТЭК было выделено 968 млн руб., работы были поручены РЭА.

Тихонов был ближайшим соратником бывшего министра энергетики Александра Новака, они вместе работали в правительстве Красноярского края с 2003 по 2008 год, рассказывали источники РБК.

Тихонов считает себя жертвой сведения счетов и «личной вендетты», вину не признает. Он уверен, что не совершил ничего противоправного, и не считает, что дело связано с бывшей работой, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, накануне ареста ему и его сыну приходили сообщения с угрозами. Тихонов страдает от желчнокаменной болезни, более полутора лет он ожидает рекомендованную врачами Московского клинического научного центра имени Логинова операцию.