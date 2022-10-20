Axios не исключил приостановку помощи Украине при победе республиканцев

Axios: США могут приостановить помощь Украине в случае победы республиканцев на выборах

США могут перестать финансировать Украину в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс, пишет Axios со ссылкой на заявления представителей республиканцев в парламенте.

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — заявил Axios член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг.

Другой республиканец — лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти в интервью Punchbowl News допустил, что власти не станут «выписывать Украине карт-бланш», если американская экономика окажется в состоянии рецессии, и это скажется на уровне жизни людей.

В мае 57 членов палаты представителей из числа республиканцев проголосовали против пакета помощи Украине на $40 млрд. В случае победы республиканцев эта тенденция может начать развиваться, пишет издание.

Выборы в палату представителей и сенат состоятся 8 ноября. В нижнюю палату конгресса будут избраны представители всех 435 округов, в верхнюю — 34 из 100 сенаторов. Сейчас большинство в Палате представителей принадлежит демократам, которые имеют в своем распоряжении 218 мандатов. Республиканцы пока занимают 212 мест. В то же время в верхней палате у республиканцев 50 кресел, у демократов — 48.

Глава президентской партии «Слуга Народа» Дэвид Архамия заявил, что на Украине «шокированы» словами Маккарти. При личной встрече представителям Киева обещали, что двухпартийная поддержка Украины останется главным приоритетом при победе республиканцев на выборах, сказал он.

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США оказывают Украине финансовую и военную помощь в течение всего периода спецоперации. В конце сентября сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение Киеву финансовой и военной помощи на $12,3 млрд. 12 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что с начала военной операции США выделили Украине $16,8 млрд.

По подсчетам украинских властей, для восстановления экономики и инфраструктуры страны ей потребуется от $30 млрд до $100 млрд каждый год. Президент Украины Владимир Зеленский в августе говорил, что всего на восстановление страны уйдет $600–800 млрд.

Москва критикует Запад за выделение Украине военной помощи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.