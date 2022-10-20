NYT узнал об опасении чиновников за обвал рынка США по примеру Британии

Газета пишет, что чиновники из ФРС, Минфина и Белого дома обращаются с экономистам и выясняют, способен ли американский фондовый рынок выдержать потрясения, аналогичные распродажам на британских площадках

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Представители Федеральной резервной системы (ФРС), Минфина и администрации президента США обращаются к специалистам, опасаясь обвала американского фондового рынка по аналогии с распродажами на британских торговых площадках, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

«Представители ФРС, министерства финансов и Белого дома пытаются выяснить, могут ли Соединенные Штаты испытать собственное потрясение и обвал рынка, которое способно ударить по домохозяйствам и усложнить борьбу против высокой инфляции», — сказано в публикации.

По данным издания, для оценки вероятности обвалов государство привлекло экспертов Уолл-Стрит и международных специалистов. Как указали собеседники газеты, полученные оценки говорят о рисках сильного обвала, хотя такой сценарий считается маловероятным в ближайшее время. «На рынках много беспокойства, и все говорят, что кажется, что-то вот-вот сломается», — заявил экономист Piper Sandler Роберто Перли. По его словам, вполне логично, что чиновники проверяют ситуацию.

NYT пишет, что представители ФРС при общении с экспертами рынка спрашивали о трех негативных сценариях развития событий. В частности, они интересовались наличием в США инвестиционного класса, схожего с британскими пенсионными фондами, который может столкнуться со значительной и недооцененной угрозой.

Кроме того, в ведомстве хотели знать, насколько сильно проблемы в экономиках других стран могут ударить по финансовой системе США, например, сподвигнув крупнейших кредиторов страны начать активную покупку или распродажу американского госдолга.

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Спустя неделю после того, как Лиз Трасс официально заступила на должность премьер-министра Великобритании, Минфин объявил о масштабных мерах по дерегулированию и стимулированию экономики стоимостью в 45 млрд фунтов стерлингов (около $50 млрд). В первую очередь план концентрировался на сокращении налогов. В частности, предполагалось снизить налог на прибыль корпораций с 25 до 19%, уменьшить подоходный налог до тех же 19%, ликвидировать 45-процентную ставку налога на сверхдоходы самых богатых британцев, отменить повышение ставки обязательных страховых взносов на 1,25 п.п. Финансировать такое резкое увеличение расходов предполагалось за счет заемных средств.

Тем не менее в день объявления плана, на биржах началась паника. Доходность 10-летних британских «гилтов» (государственных облигаций) за несколько часов достигла 4,5%, тогда как еще в конце августа она составляла 2,6%, а рыночная стоимость этих бумаг, соответственно, сократилась. Под ударом оказались активы банков и пенсионных фондов, держащих разнообразные британские бумаги. 28 сентября Банк Англии был вынужден объявить о начале программы скупки государственных облигаций на общую сумму до £5 млрд ($5,3 млрд) ежедневно до 14 октября.

После провала экономической инициативы Трасс отменила планировавшееся повышение налогов и уволила канцлера казначейства Квази Квартенга. Тем не менее уже через неделю более ста депутатов выступили за проведение Трасс вотума недоверия, писала Daily Mail. Несколько членов парламента публично призвали премьера уйти в отставку. По данным inews (приложение к газете The Independent), среди кандидатов на должность премьер-министра некоторые депутаты предлагают министра обороны Бена Уоллеса.