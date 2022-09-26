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Bloomberg сообщил о сильнейшем с 1949 года обвале гособлигаций на Западе

Bloomberg: на Западе повышение ставок вызвало сильнейший с 1949 года обвал гособлигаций
Обвал гособлигаций по всему миру происходит на фоне того, что ФРС США и другие центральные банки отошли от политики по удержанию процентных ставок около нуля и начали их повышать, отмечает издание
Фото: Socrates Baltagiannis / DPA / TASS
Фото: Socrates Baltagiannis / DPA / TASS

Центральные банки по всему миру в попытках остановить высокие темпы инфляции повышают процентные ставки, на фоне чего происходит обвал государственных облигаций, пишет Bloomberg.

Так, 23 сентября облигации Великобритании упали до минимального показателя с 1992 года после того, как правительство развернуло масштабный план по снижению налогов. Облигации США падают уже в течение 12 дней подряд до минимума с 1976 года.

«Стратеги Bank of America Corp. заявили, что рынки государственных облигаций во всем мире находятся на пороге худших показателей с 1949 года, когда Европа восстанавливалась из руин Второй мировой войны», — отмечает издание.

Растущие потери отражают то, как далеко Федеральная резервная система (ФРС) США и другие центральные банки отошли от политики, связанной с пандемией, когда они удерживали ставки около нуля, чтобы поддержать свои экономики.

Такой разворот оказал серьезное влияние на все — от цен на акции до нефти, поскольку инвесторы готовятся к замедлению экономического роста, пишет Bloomberg.

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Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters

ФРС США 21 сентября по итогам заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых. С начала этого года регулятор прибег к поднятию ставки уже в пятый раз. Когда ставка была впервые повышена в марте этого года, она была на уровне 0,25–0,5% годовых. Это было первое изменение ставки за четыре года.

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В Великобритании учетная ставка сейчас находится на уровне 2,25%, повышение произошло 21 сентября — в шестой раз за год. В первый раз ее подняли в феврале до 0,5%.

Повышение ставок происходит на фоне растущей инфляции. Потребительские цены в США в августе выросли в годовом исчислении на 8,3%. В Великобритании инфляция в августе составила 9,9% за 12 месяцев (по сравнению с июлем, произошло снижение на 0,2%).

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Лилия Пашкова
гособлигации Запад обвал
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