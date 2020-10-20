Бизнесмен рассказал о просьбе Тихановского на встрече с Лукашенко в СИЗО

Не допущенный к участию в выборах президента в Белоруссии Сергей Тихановский на встрече Александром Лукашенко в СИЗО 10 октября просил его отпустить. Об этом в интервью порталу Tut.by рассказал участник встречи, бизнесмен и координатор избирательного штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский.

«Начало было очень конструктивным, но тут начал кричать Тихановский: «Отпусти меня!» — рассказал Воскресенский. По его словам, Тихановский «начал кричать на президента», а Лукашенко «начал ему оппонировать». В итоге «встреча была на грани срыва».

На самой встрече при этом, по словам Воскресенского, обсуждались в основном изменение конституции в Белоруссии и реформы в стране. «Президент дал вводную, все высказывали свои предложения, прежде всего, по Конституции, политическому формату, высказывали недовольство по итогам избирательной кампании», — рассказал бизнесмен.

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