Помпео выразил поддержку Украине в движении к автокефалии

США поддерживают движение Украины к автокефалии и надеются, что и останльые страны будут уважать право украинцев молиться так, как они хотят, заявил глава Госдепа

Майк Помпео (Фото: Pool New / Reuters)

Госсекретарь США Майк Помпео выразил свою поддержу украинским православным в движении к получению томоса об автокефалии от Вселенского патриархата. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

В сообщении указывается, что религиозные сообщества «вольны самостоятельно управлять собственной религией в соответствии с их убеждениями, без вмешательства извне». «Мы поддерживаем право украинцев молиться так, как они хотят, и надеемся, что это будут уважать все остальные», — заявил Помпео.

По его словам, ключом к сосуществованию людей с разной религиозной принадлежностью являются толерантность, сдержанность и понимание. «Мы призываем церковь и власти активно продвигать эти ценности в связи с движение к установлению автокефалии украинской православной церкви», — заключил глава Госдепа.

В четверг, 11 октября, синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви. Кроме того, Вселенский патриархат отменил решение Константинопольского патриарха Дионисия от 1686 года, которым он передал Киевскую митрополию под управление Москве. Синод тем самым установил общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церковью Киевского патриархата (УАПЦ), которые ранее считались неканоническими. С их руководителей патриархов Филерата и Макария были сняты анафемы, наложены Русской православной церковью (РПЦ). На Украине также действует Украинская православная церковь Московского патрирахата, подконтрольная РПЦ, которую синод ранее считал единственной каноничной.

В РПЦ заявили, что после подобного решения Вселенского патриархата продолжение отношений с ним невозможно. Священный синод РПЦ решил полностью разорвать общение с Константинопольским патриархатом, в том числе запретить собственным прихожанам молиться в церквях, относящихся к нему.

С предложением наделить украинскую церковью автокефалией выступал президент Украины Петр Порошенко. Томос (указ) об автокефалии Вселенским патриархатом будет издан после объединения УПЦ УП и УАПЦ, это может произойти до конца года.