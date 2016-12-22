ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,56 64,74 EUR Нал. 76,21 74,58 USD Бирж. 65,49 -0,33 EUR Бирж. 75,42 -0,00 USD ЦБ. 65,81 +0,09 EUR ЦБ. 75,32 -0,25 EUR/USD 1,15 +0,01 BTC/USD Бирж. 6537,10 -43,00 IMOEX 2344,79 -1,42% RTSI 1126,97 -1,16% Brent 80,16 +0,69% DJIA 25439,09 +0,24% Nasdaq 7448,21 -0,49%
Помпео выразил поддержку Украине в движении к автокефалии
Лента новостей
Число жертв взрыва на заводе в Гатчине возросло до трех человек 00:13, Общество Минэнерго ответило на сообщения Киева об аварии на ТЭС в Крыму 00:09, Общество Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 00:07, РБК и Инвитро Счетная палата нашла нарушения при возведении комплекса для Третьяковки 19 окт, 23:56, Бизнес В ОНК рассказали о переводе Кокорина и Мамаева из карантина в камеры 19 окт, 23:56, Общество Македонский парламент поддержал переименование страны 19 окт, 23:45, Политика Военные рассказали об обстреле боевиками сирийских военных в Африне 19 окт, 23:33, Политика В Керчи проститься с погибшими в колледже пришли более 30 тыс. человек 19 окт, 23:13, Общество СМИ узнали о продвижении Болтоном идеи выхода из договора о ракетах 19 окт, 23:10, Политика Суд снял часть обвинений с бывшего главы штаба Трампа Пола Манафорта 19 окт, 22:59, Политика Минобороны не подтвердило спасение одного из пилотов разбившегося Л-39 19 окт, 22:43, Общество «Локомотив» выиграл у «Ростова» в премьер-лиге 19 окт, 22:34, Спорт США предъявили первые обвинения за вмешательство в выборы 2018 года 19 окт, 22:23, Политика Как «токсичные» отношения в компании снижают ее финансовые показатели 19 окт, 22:20, РБК и Volkswagen Слух на $3 млрд: чем для «Яндекса» обернулись сообщения о продаже акций 19 окт, 22:17, Технологии и медиа Власти объяснили отказ разрешить акцию памяти жертв репрессий на Лубянке 19 окт, 22:04, Общество «Эрик доволен»: Давидыч выйдет на свободу до конца года 19 окт, 21:56, Авто В ЦБ заявили о росте вкладов россиян в отечественные банки в октябре 19 окт, 21:52, Финансы Американский авианосец впервые с 1991 года вошел в воды Арктики 19 окт, 21:30, Политика Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей под поездом в Индии 19 окт, 21:13, Общество Взрыв на пиротехническом заводе в Гатчине обесточил 80 домов 19 окт, 20:56, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 19 окт, 20:45, РБК и Сбербанк Медведев оценил американский газ для Европы на 40% дороже российского 19 окт, 20:38, Политика Козак обсудил с послом США вывод группы ГАЗ Дерипаски из-под санкций 19 окт, 20:17, Бизнес МВФ и Украина договорились о новой программе помощи на $3,9 млрд 19 окт, 20:12, Финансы Борис Ротенберг подал в суд на скандинавские банки 19 окт, 20:04, Финансы ЦСКА одержал третью выездную победу подряд в чемпионате России 19 окт, 20:02, Спорт Медведев напомнил о жившем десятилетиями под санкциями СССР 19 окт, 20:00, Политика
Помпео выразил поддержку Украине в движении к автокефалии
Политика, 00:28
0
Помпео выразил поддержку Украине в движении к автокефалии
США поддерживают движение Украины к автокефалии и надеются, что и останльые страны будут уважать право украинцев молиться так, как они хотят, заявил глава Госдепа
Майк Помпео (Фото: Pool New / Reuters)

Госсекретарь США Майк Помпео выразил свою поддержу украинским православным в движении к получению томоса об автокефалии от Вселенского патриархата. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

В сообщении указывается, что религиозные сообщества «вольны самостоятельно управлять собственной религией в соответствии с их убеждениями, без вмешательства извне». «Мы поддерживаем право украинцев молиться так, как они хотят, и надеемся, что это будут уважать все остальные», — заявил Помпео.

По его словам, ключом к сосуществованию людей с разной религиозной принадлежностью являются толерантность, сдержанность и понимание. «Мы призываем церковь и власти активно продвигать эти ценности в связи с движение к установлению автокефалии украинской православной церкви», — заключил глава Госдепа.

Церковный разлад: что будет с Киево-Печерской лаврой после автокефалии
Политика

В четверг, 11 октября, синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви. Кроме того, Вселенский патриархат отменил решение Константинопольского патриарха Дионисия от 1686 года, которым он передал Киевскую митрополию под управление Москве. Синод тем самым установил общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церковью Киевского патриархата (УАПЦ), которые ранее считались неканоническими. С их руководителей патриархов Филерата и Макария были сняты анафемы, наложены Русской православной церковью (РПЦ). На Украине также действует Украинская православная церковь Московского патрирахата, подконтрольная РПЦ, которую синод ранее считал единственной каноничной.

В РПЦ заявили, что после подобного решения Вселенского патриархата продолжение отношений с ним невозможно. Священный синод РПЦ решил полностью разорвать общение с Константинопольским патриархатом, в том числе запретить собственным прихожанам молиться в церквях, относящихся к нему.

С предложением наделить украинскую церковью автокефалией выступал президент Украины Петр Порошенко. Томос (указ) об автокефалии Вселенским патриархатом будет издан после объединения УПЦ УП и УАПЦ, это может произойти до конца года.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Майк Помпео , РПЦ
Главное
США предъявили первые обвинения за вмешательство в выборы 2018 года Политика
Материалы по теме
Церковный разлад: что будет с Киево-Печерской лаврой после автокефалии Политика
Путин обсудил с Совбезом получение украинской церковью автокефалии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter