США провели второй за неделю пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
Американские военнослужащие провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой части, сообщило командование базы космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния).
«Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена во время боевого испытания в 1:46 по тихоокеанскому времени 6 июня 2024 года (11:46 мск — РБК) на базе военно-космических сил Ванденберг», — говорится в сообщении. Там добавили, что испытания показали готовность, надежность и эффективность систем вооружения «в эпоху стратегической конкуренции».
Это вторй испытательный пуск Minuteman III на текущей неделе. Первый осуществили 4 июня.
Minuteman III — твердотопливная МБР весом 36 т, единственная американская ракета шахтного базирования. США взяли ее на вооружение в 1970 году и сейчас имеют 400 таких ракет, которые регулярно испытывают и модернизируют.
Американские власти 1 июня заявляли об отправке предварительного уведомления о запуске Minuteman III в соответствии с Гаагским кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (действует с 2002 года). Россия также заблаговременно получила соответствующее сообщение согласно двусторонним договоренностям, говорилось в заявлении Глобального ударного командования Военно-воздушных сил США.
называло целью запуска демонстрацию того, что «силы ядерного сдерживания США являются безопасными, надежными и эффективными для отражения угроз XXI века и успокоения наших союзников». Во втором ракету взорвали над Тихим океаном из-за некой «аномалии». Как объясняли в ВВС США, «аномалия» — это любое неожиданное событие во время теста, для расследования причин аварии была сформирована специальная группа. В Кремле тогда получили уведомление от Вашингтона о проведении испытаний.
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