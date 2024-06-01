США в начале июня проведут два пуска баллистической ракеты Minuteman III

США 4 и 6 июня проведут испытательные пуски межконтинентальной ракеты Minuteman III. Цель запусков — демонстрация готовности американских ядерных сил и средств ядерного сдерживания, заявили военные. Россию уведомили о запусках

Запуск ракеты Minuteman III (Фото: Ian Dudley / zumapress.com / Global Look Press)

Глобальное ударное командование Военно-воздушных сил США проведет два испытательных пуска невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III — 4 и 6 июня — с полигона Ванденберг (штат Калифорния), говорится в сообщении авиабазы.

Первый запуск намечен на 4 июня с 0:01 до 6:01 по тихоокеанскому времени (22:01 3 июня — 4:01 4 июня мск). Второй запуск запланирован на тот же временной период 6 июня.

Целью программы испытательных пусков ракет является «демонстрация готовности ядерных сил США и обеспечение уверенности в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания».

Командир 377-й испытательной и оценочной группы, полковник Крис Круз рассказал, что предыдущий запуск, намеченный на минувший февраль, пришлось отложить из-за ремонтных работ на полигоне Рейгана (находится в Тихом океане). «Тестовый запуск этим летом был уже запланирован, поэтому имело смысл провести его, пока весь необходимый персонал был на месте. Запуски были запланированы заблаговременно и не имеют никакого отношения к мировым событиям», — подчеркнул он.

В сообщении говорится, что США направили предварительное уведомление о запуске в соответствии с Гаагским кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (действует с 2002 года) и заблаговременно сообщили о пусках России в соответствии с двусторонними договоренностями.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная стратегическая ракета. Вес ракеты — 36 т. Она поступила на вооружение США в 1970 году. Эта ракета является единственной американской МБР шахтного базирования и проходит регулярные модернизации и связанные с ними испытания. На вооружении США стоят 400 таких ракет.

США проводят испытательные пуски Minuteman III несколько раз в год. В апреле прошлого года в сообщении о запуске американское командование назвало его целью демонстрацию того, что «силы ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для отражения угроз XXI века и успокоения наших союзников».

Предыдущий запуск ракеты состоялся 1 ноября 2023 года. Тогда Minuteman III взорвали над Тихим океаном из-за неустановленной «аномалии». В ВВС США отметили, что «аномалия» — это любое неожиданное событие во время теста. Для расследования причины аварии сформировали группу. В Кремле сообщили, что США уведомили Россию о пуске по специальным каналам.