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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал, что США отложат военную помощь Киеву из-за нехватки запасов

CNN: США отложат поставки военной помощи Киеву из-за нехватки запасов
Сюжет
Военная операция на Украине
США отложат поставки очередной партии оружия на Украину из-за нехватки запасов, хотя объявят о новом пакете помощи уже на следующей неделе, пишет CNN. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

США, как ожидается, на следующей неделе объявят о предоставлении Украине крупного пакета военной помощи, однако Вашингтон, вероятно, отложит поставки из-за нехватки запасов, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Наиболее вероятно, в новый пакет помощи войдут артиллерия, ПВО и боеприпасы, пишет канал. По его информации, он будет гораздо больше последних, предоставленных Киеву Вашингтоном. 

У США для помощи Украине по линии Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по изъятию средств из запасов) осталось $5,9 млрд, уточняет CNN. Последний пакет помощи Украине по линии PDA США выделили в конце июля, его стоимость составляла около $200 млн. Всего с начала военной операции Вашингтон предоставил Киеву поддержку на $29,8 млрд.

Полномочия оборонного ведомства на использование ресурсов в рамках этой программы истекают в конце текущего финансового года (новый финансовый год в США начинается 1 октября). Если конгресс не согласует их продление, Пентагон потеряет возможность оперативно предоставлять Киеву военную поддержку. В ведомстве также предупреждали, что в случае истечения полномочий эти средства могут «сгореть».

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

О том, что Соединенные Штаты сокращают предоставление военной помощи Украине из-за нехватки собственных запасов CNN писал 17 сентября. По данным канала, проблема с тратой выделенных $5,9 млрд обусловлена тем, что производители не успевают удовлетворять запросы Киева. Также американские военные опасаются, что исполнение всех пожеланий Украины приведет к истощению собственных запасов США, необходимых для поддержания обороноспособности страны.

Россия осуждает военную помощь Киеву со стороны западных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что новые пакеты поддержки от США не изменят ситуацию на поле боя, динамика там «абсолютно понятна», очередные военные транши приведут «к новым жертвам среди украинцев».

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