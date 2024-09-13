Пентагон предупредил, что $5,9 млрд для Киева «рискуют сгореть»
У Пентагона осталось $5,9 млрд на срочную помощь Украине в рамках программы Presidential Drawdown Authority, и почти весь объем этих средств «сгорит», если американский конгресс не продлит соответствующие полномочия на следующий финансовый год, который начинается 1 октября, сообщил The Hill представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер.
«Весь объем данных средств, за исключением $100 млн, сгорает в конце финансового года. В ближайшем будущем военное ведомство продолжит предоставлять пакеты сокращения расходов и работает с конгрессом, чтобы добиться продления полномочий PDA после окончания финансового года», — сказал Райдер.
Presidential Drawdown Authority (PDA) — президентские распоряжения для передачи наличного государственного имущества, в данном случае — Пентагона. Это имущество уже произведено и оплачено, есть на складах или в парках воинских частей, может быть оттуда немедленно изъято и либо сразу, либо после недолгого ремонта/обслуживания отгружено адресату.
С начала спецоперации США стали для Украины крупнейшим донором — как в финансовой, так и в военной помощи. Всего за 2,5 года Вашингтон выделил на помощь Киеву более $170 млрд. В эту сумму входит согласованный в апреле пакет помощи в размере $61 млрд.
Российские власти критикуют военную помощь для украинской стороны и подчеркивают, что она только «увеличит страдания простых украинцев».
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