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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил о дефиците у Пентагона запасов оружия для Украины

CNN: США столкнулись с дефицитом боеприпасов из-за помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В Вашингтоне признают, что после двух лет военных действий не готовы предоставлять Киеву прежние объемы помощи без ущерба для собственной армии
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

США сокращают размеры военной помощи Украине из-за уменьшения собственных запасов, сообщает CNN со ссылкой на собеседников в Пентагоне и американской администрации. По их словам, есть проблемы с тем, чтобы потратить выделенные Белым домом $6 млрд, поскольку после двух лет военных действий производители не успевают выполнять украинские запросы.

Основная проблема — 155-миллиметровые снаряды и системы ПВО Patriot. Так, например, до 2022 года США ежемесячно производили около 15 тыс. снарядов. Сейчас, после открытия новых предприятий, этот показатель вырос до 40 тыс. Однако в Пентагоне заявляют, что необходимо 100 тыс. снарядов в месяц — это требует создания новых предприятий, расширения новых производств и согласия конгресса на финансирование.

Помимо этого американские военные опасаются, что если выполнить все пожелания Владимира Зеленского, то это приведет к снижению запасов, необходимых для поддержания обороноспособности самих Соединенных Штатов. Из-за этого происходит планомерное снижение объемов поставок. Если в 2022–2023 годах Пентагон регулярно направлял Украине пакеты стоимостью $600–800 млн, то теперь речь идет о суммах в $125–400 млн.

Впрочем, как указал один из собеседников CNN, в Вашингтоне все-таки пытаются объявлять о новых мерах по поддержке Киева хотя бы раз в две недели, чтобы поддерживать моральный дух украинцев.

Министр обороны России Андрей Белоусов в июне предупреждал главу Пентагона об опасности дальнейшей эскалации из-за продолжения поставок Украине американского оружия. До этого Москва неоднократно указывала Вашингтону на вероятность обострения ситуации на Украине из-за поставок в страну вооружения.

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