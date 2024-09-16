Госдеп ответил на вопрос о решении по ударам Украины вглубь России
По итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера у Госдепа нет никаких объявлений по теме предоставления Украине разрешения наносить удары западным вооружением вглубь России, заявил на брифинге представитель ведомства Мэтью Миллер. Трансляция шла на YouTube-канале Госдепа.
Миллера спросили, в какой стадии сейчас находится обсуждение этого вопроса и есть ли политическое решение по запросу от Киева про такие удары. Журналистка на брифинге отметила, что встреча Байдена и Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», — ответил он.
Представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
Применение западных вооружений большой дальности для ударов по России «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», заявлял в середине сентября президент Владимир Путин.«А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — отмечал он.
15 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев пока не получил подобного разрешения от западных стран.
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