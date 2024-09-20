СК установил причастных к убийству Рассела Бентли в Донецке
Следственный комитет России установил всех лиц, причастных к гибели американца Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
В 2014-м Бентли вступил в ополчение ДНР, где получил позывной «Техас». Он пропал весной 2024-го. Агентство Sputnik сообщало, что американец был его корреспондентом.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил России Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — рассказали в СК.
По версии следователей, 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Бентли физическое насилие и пытки, в результате чего мужчина скончался. В тот же день обвиняемые подорвали автомобиль с его телом, а военнослужащий той же части Бажин переместил останки с места происшествия.
В зависимости от роли каждого в убийстве американца фигурантам предъявили обвинения по ч. 5 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 244 (надругательство над телами умерших), ч. 4 ст. 33 и ч.2 ст. 316 УК (укрывательство преступлений).
Бентли было 63 года. Sputnik отмечает, что он называл Донецк «своим домом» и имел российское гражданство. О его смерти в середине апреля сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, не уточнив причины. Бентли снимал репортажи в основном для американской аудитории о событиях на Украине, добавила она.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов