СК установил причастных к убийству Рассела Бентли в Донецке

СК назвал четырех российских военнослужащих причастными к убийству американца Рассела Бентли в апреле. По версии следователей, они били и пытали его, а после смерти взорвали в машине и переместили останки

Рассел Бентли (Фото: donbasstexac / VK)

Следственный комитет России установил всех лиц, причастных к гибели американца Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В 2014-м Бентли вступил в ополчение ДНР, где получил позывной «Техас». Он пропал весной 2024-го. Агентство Sputnik сообщало, что американец был его корреспондентом.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил России Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — рассказали в СК.

По версии следователей, 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Бентли физическое насилие и пытки, в результате чего мужчина скончался. В тот же день обвиняемые подорвали автомобиль с его телом, а военнослужащий той же части Бажин переместил останки с места происшествия.

В зависимости от роли каждого в убийстве американца фигурантам предъявили обвинения по ч. 5 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 244 (надругательство над телами умерших), ч. 4 ст. 33 и ч.2 ст. 316 УК (укрывательство преступлений).

«В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. В последующем оно будет передано для утверждения», — заключили в ведомстве.

Бентли было 63 года. Sputnik отмечает, что он называл Донецк «своим домом» и имел российское гражданство. О его смерти в середине апреля сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, не уточнив причины. Бентли снимал репортажи в основном для американской аудитории о событиях на Украине, добавила она.