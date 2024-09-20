 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК установил причастных к убийству Рассела Бентли в Донецке

СК: американца Бентли в Донецке убили четверо российских военных
Сюжет
Военная операция на Украине
СК назвал четырех российских военнослужащих причастными к убийству американца Рассела Бентли в апреле. По версии следователей, они били и пытали его, а после смерти взорвали в машине и переместили останки
Рассел&nbsp;Бентли
Рассел Бентли (Фото: donbasstexac / VK)

Следственный комитет России установил всех лиц, причастных к гибели американца Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

В 2014-м Бентли вступил в ополчение ДНР, где получил позывной «Техас». Он пропал весной 2024-го. Агентство Sputnik сообщало, что американец был его корреспондентом.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил России Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — рассказали в СК.

По версии следователей, 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Бентли физическое насилие и пытки, в результате чего мужчина скончался. В тот же день обвиняемые подорвали автомобиль с его телом, а военнослужащий той же части Бажин переместил останки с места происшествия.

В зависимости от роли каждого в убийстве американца фигурантам предъявили обвинения по ч. 5 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 244 (надругательство над телами умерших), ч. 4 ст. 33 и ч.2 ст. 316 УК (укрывательство преступлений).

Киселев заявил о необходимости расследовать убийство военкора Бентли
Общество
Рассел Бентли
«В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. В последующем оно будет передано для утверждения», — заключили в ведомстве.

Бентли было 63 года. Sputnik отмечает, что он называл Донецк «своим домом» и имел российское гражданство. О его смерти в середине апреля сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, не уточнив причины. Бентли снимал репортажи в основном для американской аудитории о событиях на Украине, добавила она.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Елена Степанова Елена Степанова
Россия Украина Донецк США убийство Следственный комитет
Материалы по теме
Киселев заявил о необходимости расследовать убийство военкора Бентли
Общество
В Донецке погиб американец Рассел Бентли
Политика
Американский корреспондент Рассел Бентли пропал в Донецке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 103,25 (+1,21) Инвестиции, 19 сен, 17:32 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 92,7 (+1,03) Инвестиции, 19 сен, 17:32
Короли показателей: как финансовые директора обкрадывают компанииPro, 09:50
Зеленский ввел санкции против КСИР и компаний из России и КитаяПолитика, 09:41
Переезд в новостройку вызывает ухудшение самочувствия у половины россиянНедвижимость, 09:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:29
7 задач на 2025 год, чтобы компании не остаться без сотрудников в 2030-мPro, 09:25
Воздушный шар с мусором из КНДР приземлился у правительства в СеулеПолитика, 09:15
Почему руководители неверно прогнозируют инфляцию — The EconomistPro, 09:10
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Матвиенко рассказала любимый анекдотПолитика, 09:07
Названы самые востребованные у арендаторов квартир округа МосквыНедвижимость, 09:02
СК установил причастных к убийству Рассела Бентли в ДонецкеПолитика, 09:01
Легенда № 68. Чем запомнилась 37-летняя карьера Яромира ЯграСпорт, 09:00
Nord Stream увеличила требования к страховщикам «Северного потока»Бизнес, 09:00
Число пострадавших в аварии с такси в Москве выросло до четырехОбщество, 08:56
WSJ узнала, что в США не ожидают сделки Израиля и ХАМАС при БайденеПолитика, 08:54