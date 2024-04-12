Американский корреспондент Рассел Бентли пропал в Донецке

Бентли Рассел Боннер (Фото: donbasstexac / VK)

Американец Рассел Бентли пропал в Донецкой республике, сообщает пресс-служба МВД ДНР в телеграм-канале.

«Бентли Рассел Боннер, 1960 года рождения, который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

В ориентировке также описана внешность и перечислены особые приметы Бентли.

Новостное агентство Sputnik сообщило, что Рассел Бентли работал у них корреспондентом. В 2014 году американец присоединился к ополчению ДНР, ему присвоили позывной «Техас».

Бентли называл Донецк своим домом, рассказало агентство. У журналиста было российское гражданство, уточнило агентство для «РИА Новости».

В редакции заявили, что взаимодействуют с полицией по поиску корреспондента.

В феврале 2022 года в пригороде Донецка съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. ВСУ тогда нанесли минометный удар по пригороду — в тот момент журналисты вели съемку на площади у местного дворца культуры. В результате атаки никто не пострадал.