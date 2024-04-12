 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Американский корреспондент Рассел Бентли пропал в Донецке

МВД ДНР: американский корреспондент Рассел Бентли пропал в Донецке
Сюжет
Военная операция на Украине
Бентли Рассел Боннер
Бентли Рассел Боннер (Фото: donbasstexac / VK)

Американец Рассел Бентли пропал в Донецкой республике, сообщает пресс-служба МВД ДНР в телеграм-канале.

«Бентли Рассел Боннер, 1960 года рождения, который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

В ориентировке также описана внешность и перечислены особые приметы Бентли.

Новостное агентство Sputnik сообщило, что Рассел Бентли работал у них корреспондентом. В 2014 году американец присоединился к ополчению ДНР, ему присвоили позывной «Техас».

Бентли называл Донецк своим домом, рассказало агентство. У журналиста было российское гражданство, уточнило агентство для «РИА Новости».

В редакции заявили, что взаимодействуют с полицией по поиску корреспондента.

Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в пригороде Донецка
Политика
Эдуард Басурин

В феврале 2022 года в пригороде Донецка съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. ВСУ тогда нанесли минометный удар по пригороду — в тот момент журналисты вели съемку на площади у местного дворца культуры. В результате атаки никто не пострадал.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Украина Донецк Военная операция на Украине США Россия журналист
Материалы по теме
В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам за шпионаж
Общество
Группа журналистов попала под обстрел в Донбассе
Общество
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в пригороде Донецка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
В новом «Буратино» появятся звезда «Слова пацана» и Карабас Бондарчук Life, 15:42
МИД заявил французскому послу о подрыве диалога между странами Политика, 15:34
МИД Швейцарии назвал Лаврова первым, с кем обсудили саммит по Украине Политика, 15:34
CBS узнал, что США ожидают удара Ирана по Израилю «в течение часов» Политика, 15:32
Крупнейший производитель стали в Германии сократит выпуск Бизнес, 15:28
«Сочи» сделал ролик с «космонавтом-Абаскалем» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 15:28
В работе мобильного приложения Газпромбанка произошел сбой Технологии и медиа, 15:25
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Займер» теперь на Мосбирже. Как прошел первый день торгов Инвестиции, 15:20
В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве Политика, 15:20
Мантуров анонсировал запуск более 100 спутников до конца года Технологии и медиа, 15:16
Герой Милоша Биковича перевоспитает целую семью мажоров в новом «Холопе» Life, 15:04
Лукашенко словами «прилетит в десятикратном размере» предупредил Киев Политика, 15:01
Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний Технологии и медиа, 14:58
Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон Политика, 14:57