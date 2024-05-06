Киселев заявил о необходимости расследовать убийство военкора Бентли

Киселев: убийство военкора из США Рассела Бентли должно быть расследовано

Убийство военного корреспондента американского происхождения Рассела Бентли с позывным «Техас» в Донецке должно быть расследовано, заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев «РИА Новости».

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания», — цитирует Киселева агентство.

В 2014 году Рассел Бентли присоединился к ополчению ДНР, ему присвоили позывной «Техас». Американец сотрудничал с новостным агентством Sputnik (входит в группу «Россия сегодня»), он пропал в апреле 2024 года.

19 апреля главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что Бентли погиб в Донецке. Журналист отметила, что американский гражданин «воевал там за наших». Причину смерти Бентли Симоньян не уточнила.