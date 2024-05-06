 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Киселев заявил о необходимости расследовать убийство военкора Бентли

Киселев: убийство военкора из США Рассела Бентли должно быть расследовано
Сюжет
Военная операция на Украине

Убийство военного корреспондента американского происхождения Рассела Бентли с позывным «Техас» в Донецке должно быть расследовано, заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев «РИА Новости».

«Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания», — цитирует Киселева агентство.

В Донецке погиб американец Рассел Бентли
Политика
Рассел Бентли

В 2014 году Рассел Бентли присоединился к ополчению ДНР, ему присвоили позывной «Техас». Американец сотрудничал с новостным агентством Sputnik (входит в группу «Россия сегодня»), он пропал в апреле 2024 года.

19 апреля главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что Бентли погиб в Донецке. Журналист отметила, что американский гражданин «воевал там за наших». Причину смерти Бентли Симоньян не уточнила.

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?


Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
Теги
Военная операция на Украине корреспондент Дмитрий Киселев
Материалы по теме
В Донецке погиб американец Рассел Бентли
Политика
Американский корреспондент Рассел Бентли пропал в Донецке
Политика
Путин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
10 поводов попасть в черный список Центробанка и 2 способа выйти из него Pro, 08:25
Президент Киргизии посетит парад Победы Политика, 08:25
FT рассказала о «лазейке в санкциях», которую может использовать Россия Политика, 08:22
В Белоруссии предупредили о риске использования в России оружия с Украины Политика, 08:16
Минцифры предложило облегчить силовикам определение пользователей Сети Технологии и медиа, 08:09
Эксперты оценили свое влияние на «кол», а работу чиновников — на «тройку» Экономика, 08:00
Киселев заявил о необходимости расследовать убийство военкора Бентли Общество, 07:50
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине Политика, 07:35
В конгрессе США назвали условие для ввода войск на Украину Политика, 07:02
В МИДе заявили о необходимости для России наращивать ракетный арсенал Политика, 06:35
Власти обсудили передачу денег от продажи Yandex на поддержку электроники Технологии и медиа, 06:16
Politico узнало о поддержке пропалестинских протестов спонсорами Байдена Политика, 06:10
«Ъ» сообщил о начале суда по делу об убийстве семи военных гранатой Политика, 05:59
ЦАХАЛ заявила об ударе по штабу ХАМАС в комплексе БАПОР в Газе Политика, 05:25