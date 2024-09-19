Израильские военные самолеты устроили звуковой удар над Бейрутом

Израильские военные самолеты пролетели на малой высоте над Бейрутом

Бейрут (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Как минимум два израильских истребителя пролетели на малой высоте над столицей Ливана во время выступления лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, сообщает Al Jazeera.

«Мы услышали два очень громких звуковых удара, когда преодолевается звуковой барьер», — передает корреспондент телекомпании. По его словам, грохот был «оглушительным», из-за этого люди, которые в это время находились на улице, пригнулись.

По словам корреспондента, он видел кадры, на которых показано, как истребители пустили сигнальные ракеты.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана. Целью назвали «сокращение террористического потенциала и военной инфраструктуры организации».

Как отмечают «РИА Новости» и Ynet, действия ЦАХАЛ совпали с выступлением Насруллы, посвященным недавним взрывам пейджеров.

По данным ливанского национального агентства (NNA), в ответ на взрывы «Хезболла» атаковала израильские казармы на границе Израиля с Ливаном.