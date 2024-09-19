Израильские военные самолеты устроили звуковой удар над Бейрутом
Как минимум два израильских истребителя пролетели на малой высоте над столицей Ливана во время выступления лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, сообщает Al Jazeera.
«Мы услышали два очень громких звуковых удара, когда преодолевается звуковой барьер», — передает корреспондент телекомпании. По его словам, грохот был «оглушительным», из-за этого люди, которые в это время находились на улице, пригнулись.
По словам корреспондента, он видел кадры, на которых показано, как истребители пустили сигнальные ракеты.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана. Целью назвали «сокращение террористического потенциала и военной инфраструктуры организации».
Как отмечают «РИА Новости» и Ynet, действия ЦАХАЛ совпали с выступлением Насруллы, посвященным недавним взрывам пейджеров.
По данным ливанского национального агентства (NNA), в ответ на взрывы «Хезболла» атаковала израильские казармы на границе Израиля с Ливаном.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов