Миллиардер Карапетян назвал действия Азербайджана в Карабахе геноцидом

Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев / РБК)

Миллиардер, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян осудил начало «антитеррористической операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе и назвал действия азербайджанской армии геноцидом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «Ташира».

«Эти действия должны получить соответствующую оценку у мирового сообщества и могут трактоваться не иначе как геноцид. Применение силы в регионе недопустимо. <...> Насилие и дуло пистолета не могут быть предлогом для принудительного исхода местного населения», — заявил Карапетян.

По его словам, российский миротворческий контингент «является единственным гарантом безопасности региона». Он призвал Азербайджан и Армению вернуться к переговорам и совместно с Россией «наладить механизмы обеспечения безопасности граждан Арцаха». В заключение миллиардер заявил, что «преступную политику Азербайджана ждет провал», а «народ Арцаха не сломить шантажом, блокадой или угрозами физического уничтожения».

В 2021 году генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск Карапетяна, заподозрив его в контрабанде крупнокалиберного боевого огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов в Армению, а оттуда — в Нагорный Карабах и прилегающие районы.

Карапетян находится на 48-м месте в рейтинге российских миллиардеров за 2023 год по версии Forbes. Его состояние оценивается в $2,7 млрд. Бизнесмен владеет группой компаний «Ташир», которая занимает второе место в рейтинге рантье Forbes за 2023 год, выручка организации составляет 186 млрд руб. «Ташир» — крупнейшая в России промышленно-строительная компания, которая занимается управлением коммерческой недвижимостью и строительством. В группу входит более 200 компаний различного профиля.

19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Баук обвинил Вооруженные силы Армении в усилении боевых позиций в регионе и систематических обстрелах азербайджанских позиций, Ереван назвал это ложью. В ходе первого дня операции погибли 25 человек, ранены 138, из которых 29 — мирные жители.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта