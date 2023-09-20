МИД России призвал «остановить кровопролитие» в Нагорном Карабахе
Конфликтующие стороны должны немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и исключить жертвы среди мирного населения, следует из заявления МИД России.
В ведомстве подчеркнули, что необходимо вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, а также «остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха».
На судьбу урегулирования ситуации в регионе повлияло признание Арменией Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана в октябре 2022 года и мае 2023 года, отметили в МИДе. Это изменило основополагающие условия, при которых были подписаны договоренности 2020 года, а также положение миротворческого контингента России, считают в ведомстве.
По данным из Степанакерта на 22:30, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 27 человек, в том числе двое мирных жителей. Число пострадавших превысило 200 человек, еще более 7 тыс. граждан эвакуировали.
Азербайджан объяснил начало «антитеррористической операции» 19 сентября тем, что армянские силы в последние месяцы наращивали там боевую мощь, минировали территорию и обстреливали азербайджанские позиции. В Минобороны заверили, что не обстреливают мирное население.
Армения обратилась к Совбезу ООН и российским миротворцам с просьбой предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии».
Россия и Евросоюз призвали Азербайджан прекратить операцию. Франция потребовала созвать экстренное заседание Совбеза ООН.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире