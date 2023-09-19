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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Число погибших в Нагорном Карабахе достигло 27

Омбудсмен: в Нагоном Карабахе погибли 27 человек, из них два мирных жителя
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
В результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 27 человек, в том числе двое мирных жителей, сообщил омбудсмен непризнанной республики. По его словам, число раненых превысило 200, данных от некоторых районов нет

По информации, полученной из Степанакерта, в результате «антитеррористической» операции, объявленной Азербайджаном, в Нагорном Карабахе погибли 27 человек, из них двое — мирные жители, сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян в соцсети X (бывшая Twitter). Ранее он сообщал о 25 погибших.

Число раненых, по словам Степаняна, превысило 200. Отмечается, что эти цифры не включают данные медучреждений Аскерана и Мартуни, поскольку пока не удалось установить с ними связь.

Из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Шушинского районов в Нагорном Карабахе эвакуировали более 7 тыс. человек, добавил Степанян.

Армения в связи с объявлением начала «антитеррористической» операции Азербайджаном обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой «применить промежуточную меру для предотвращения невосполнимой потери населения Нагорного Карабаха», сообщили в пресс-службе представителя Еревана по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, передает «Sputnik Армения». В частности, Ереван требует обязать Баку прекратить обстрелы всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

Азербайджан объяснил начало боевых действий тем, что армянские силы в последние месяцы наращивали там боевую мощь, минировали территорию и обстреливали азербайджанские позиции. Минобороны страны заявило, что с применением высокоточного оружия наносит удары по позициями Вооруженных сил Армении и не обстреливает гражданскую инфраструктуру.

За первый день операции армия Азербайджана прорвала линию соприкосновения с армянскими силами в Нагорном Карабахе в нескольких местах, сообщил советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев. По его словам, Баку готов к переговорам с армянами Карабаха, но только в том случае, если они согласятся на разоружение и сдадутся. К вечеру Минобороны Азербайджана отчиталось о взятии под контроль более 60 позиций армянских сил.

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Ереван опроверг присутствие своих военных на территории Карабаха. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения не участвует в боевых действиях. На фоне заявлений премьера в Армении вспыхнули протесты, митингующие требуют отставки Пашиняна.

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