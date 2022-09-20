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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил о погибшем на Украине старшем сержанте

Старший сержант Игорь Коноваленко погиб в начале сентября в районе Херсона, он посмертно удостоен ордена Мужества. В 2015 году военный участвовал в боевых действиях в Сирии
Игорь Коноваленко
Игорь Коноваленко (Фото: razvozhaev / Telegram)

В Севастополе прошла церемония прощания с военным, погибшим в ходе боевых действий на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава города Михаил Развожаев.

Погибший — гвардии старший сержант Игорь Коноваленко, замкомандира взвода — командир 1-го гаубичного самоходно-артиллерийского взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Коноваленко погиб в начале сентября во время боевых действий в районе Херсона. «Прикрывал артиллерийским огнем действия нашей пехоты», — написал губернатор, добавив, что военный посмертно удостоен ордена Мужества.

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Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

По словам Развожаева, с начала военной операции на Украине Коноваленко «был на самых сложных направлениях», он участвовал в боях в Мариуполе, за что был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

В 2015 году Коноваленко участвовал в военной операции в Сирии, его наградили медалью Жукова.

С начала боевых действий на Украине российское Минобороны два раза отчитывалось о погибших военных: 2 и 25 марта. По данным ведомства на конец марта, на Украине погиб 1351 человек, ранены 3825. При этом ведомство регулярно сообщает о потерях среди украинских военных.

Летом о гибели российских военных в боевых действиях на украинской территории сообщали главы регионов страны; многих погибших посмертно представили к наградам.

Президент Владимир Путин распорядился назначить единовременную выплату в размере 5 млн руб. семьям погибших во время военной операции военнослужащих и пограничников ФСБ, а также выплату 3 млн руб. раненым.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Развожаев Севастополь Военная операция на Украине погибшие военные Херсонская область орден Мужества
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