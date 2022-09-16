Минобороны: в результате российских ударов больше 400 украинских военных убиты и ранены

Минобороны назвало потери ВСУ в результате российских ударов за сутки

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В результате атак российской армии по пунктам дислокации и позициям украинских сил их потери составили более 400 человек убитыми и ранеными, заявили в российском Минобороны. Сводка размещена в телеграм-канале ведомства.

«Потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», — подсчитали в ведомстве.

Российские силы уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ, поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной и 66-й механизированной бригад, а также националистического формирования «Кракен» (входит в состав полка «Азов», признанного в России террористическим), и нанесли удар по позициям 80-й десантно-штурмовой бригады, уточнили в военном министерстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Минобороны также указало, что военные уничтожили более 50 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в воздухе, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ», сбили пять беспилотников и поразили девять пунктов управления ВСУ.