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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало потери ВСУ в результате российских ударов за сутки

Минобороны: в результате российских ударов больше 400 украинских военных убиты и ранены

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В результате атак российской армии по пунктам дислокации и позициям украинских сил их потери составили более 400 человек убитыми и ранеными, заявили в российском Минобороны. Сводка размещена в телеграм-канале ведомства.

«Потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», — подсчитали в ведомстве.

Российские силы уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ, поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной и 66-й механизированной бригад, а также националистического формирования «Кракен» (входит в состав полка «Азов», признанного в России террористическим), и нанесли удар по позициям 80-й десантно-штурмовой бригады, уточнили в военном министерстве.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Минобороны также указало, что военные уничтожили более 50 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в воздухе, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ», сбили пять беспилотников и поразили девять пунктов управления ВСУ.

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