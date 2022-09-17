Власти Курской области сообщили об обстреле пункта пропуска

Был обстрелян погранпункт «Крупец» в Рыльском районе. Глава района Лисман сообщил, что никто не пострадал, разрушений нет

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Пограничный пункт пропуска «Крупец», который расположен в Рыльском районе Курской области, подвергся обстрелу, сообщил РБК глава Рыльского района Андрей Лисман.

«Да, действительно был обстрел пункта пропуска. Разрушений и пострадавших со стороны мирного населения нет. Эвакуация не понадобилась», — сказал Лисман.

Автомобильный пункт пропуска «Крупец» («Катериновка» со стороны Украины) находится у границы с Сумской областью Украины. Погранпункт обстреливался несколько раз. 15 июня об этом сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, отметив, что пострадавших и разрушений нет. Еще один раз «Крупец» попал под обстрел в середине июля.

В течение 14 сентября украинские военные, по словам Старовойта, обстреляли российских военных близ деревни Елизаветовка (деревня находится в Глушковском районе области примерно в 1 км от границы с Сумской областью Украины) в Курской области. «Ответным огнем огневые точки украинцев были подавлены», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

В Курской области наряду с другими приграничными регионами России введен желтый (высокий) уровень террористической опасности, его действие регулярно продлевается на две недели, сейчас он действует до 22 сентября. В конце мая Министерство обороны направило в регион дополнительные силы и вооружение для обеспечения безопасности.