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Военная операция на Украине ,  
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Глава Запорожской ВГА подписал указ о добровольческих батальонах

В контролируемой российской армией части Запорожской области будут созданы добровольческие батальоны для участия в спецоперации. Ранее о таком же решении объявили власти Херсонской области
Евгений Балицкий
Евгений Балицкий (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Руководитель действующей на подконтрольной российским военным территории военно-гражданской администрации Евгений Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов. Об этом он рассказал в видеообращении к населению.

Балицкий также сообщил, что референдум о вхождении региона в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Аналогичные даты ранее выбрали для референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской области.

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«Знаю, что многие земляки уже воюют на наших границах в составе Вооруженных сил России. Сегодня русские солдаты круглосуточно охраняют покой городов и сел Запорожской области. Наш долг — оказать им дополнительную поддержку», — сказал Балицкий.

О формировании добровольческих батальонов заявил также глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Его заместитель Кирилл Стремоусов пояснил, что после проведения референдума о вхождении Херсонской области в состав России в регионе не будет объявляться обязательная мобилизация.

«Не будет никакой мобилизации, мы говорим о формировании добровольческих батальонов, это не имеет отношения к мобилизации», — сказал Стремоусов.

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Балицкий также сообщил о введении пропускного режима при пересечении линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией области. Для проезда через линию соприкосновения сейчас работает единственное КПП «Васильевка». Оформлять пропуска администрация будет по письменному заявлению. Причем на выезд его должен подавать тот, кто собирается покинуть регион, а на въезд — тот, кто собирается принимать прибывших.

20 сентября 2022 года власти ДНР, ЛНР, военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей объявили, что референдумы о вхождении в Россию на этих территориях пройдут 23–27 сентября. Ранее заместитель председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, который находится под контролем Киева, референдум провести не получится даже дистанционно по соображениям безопасности. Он уточнил, что общенародное голосование будет проведено только на подконтрольной российским войскам территории.

Теги
добровольческие батальоны Запорожская область Референдум
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