Куйвашев назначил нового представителя в Совфеде вместо Росселя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил нового представителя правительства региона в Совете Федерации. Об этом он сообщил в Telegram, приложив фотографию подписанного им указа.
«Сегодня я назначил депутата Заксобрания Свердловской области Виктора Шептия своим представителем в Совете Федерации. Указ уже подписан», — говорится в сообщении.
Глава региона также выразил уверенность, что новый представитель региона успешно справится со своими обязанностями.
Виктор Шептий до назначения сенатором занимал пост зампредседателя Заксобрания Свердловской области, член партии «Единая Россия» и заместитель регионального отделения партии.
Он родился в 1965 году, получил рабочую специальность в Свердловском горно-металлургическом техникуме. В 1989 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище по специальности «Воздушно-десантные войска», говорится на сайте партии. Был сотрудником подразделения специального назначения ФСБ России «Группа «Альфа». Затем получил второе высшее образование — юридическое. Участвовать в выборах депутатов Заксобрания Свердловской области начал в 2004 году.
Шептий пришел на смену Эдуарду Росселю — первому губернатору Свердловской области. Росселю 84 года, правительство региона он представлял в Совете Федерации 13 лет, с 2009 года.
В середине июля Куйвашев предложил Росселю стать своим советником. «Мы обсудили с Эдуардом Эргартовичем это решение — оно наше совместное», — говорил тогда глава региона.
Сам Россель сообщил Е1, что отказался продолжать работу в Совфеде по семейным обстоятельствам. «Евгений Владимирович [Куйвашев давно] сказал мне, что пока он губернатор, я буду членом Совета Федерации. Но у меня серьезные семейные проблемы, я не могу по шесть или по десять дней отсутствовать дома», — объяснял он свое решение.
Согласно Конституции России, у каждого региона в Совете Федерации два представителя — по одному от исполнительного и законодательного органов государственной власти. Второй сенатор от Свердловской области — Александр Высокинский. Он занял кресло в Совете Федерации в октябре 2021 года, вместо Аркадия Чернецкого, и является представителем заксобрания региона.
Губернатор Евгений Куйвашев вступил в должность на новый срок 19 сентября.