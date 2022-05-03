Россель вспомнил об Уральской республике и преференциях для области

Уральскую республику не стоит воспринимать как сепаратизм, повышение статуса региона было необходимо, чтобы справиться с кризисом, заявил Россель. Сейчас, считает он, Свердловская область нуждается в «особых условиях» для развития

Эдуард Россель (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель вспомнил об Уральской республике и объяснил решение о ее провозглашении, указав, что в последние дни слышал это словосочетание «в негативном контексте, в контексте сепаратизма и развала России».

Уральская республика была провозглашена 1 июля 1993 года Свердловским облсоветом на фоне создания проекта российской Конституции. Изначально по проекту республики в составе России имели исключительные права и приоритет в формировании своего бюджета, в отличие от областей. Уральская республика просуществовала пять месяцев — до 9 ноября 1993 года. Ее ликвидировали после указов президента Бориса Ельцина о роспуске Свердловского облсовета и отстранения Эдуарда Росселя от должности главы администрации Свердловской области.

«Представьте себе ситуацию: 1992-1993 годы. Федеральный центр ничем не управляет, все разваливается, заводы останавливаются, кругом митинги, стачки, демонстрации», — написал Россель в своем Telegram. По его словам, Татарстан и другие республики получали преференции, в отличие от Свердловской области, «где сосредоточены практически все оборонные предприятия».

Россель на тот момент занимал должность главы областной администрации. Как сообщил политик, они с коллегами в правительстве региона пришли к выводу, что Свердловской области нужно повысить статус, чтобы сохранить стратегические производства и выйти из финансового кризиса. Россель решил добиться нового статуса для региона. На областном референдуме, который прошел 25 апреля 1993 года, за это решение проголосовали 83,4% избирателей при явке в 67%.

«Я не проявлял своеволия, я действовал строго в соответствии с действующей в то время конституцией. Основной целью повышения статуса Свердловской области до уровня республики было повышение ее уровня в составе Российской Федерации и приобретение большей экономической и законодательной самостоятельности», — подчеркнул Россель.

По мнению политика, «время тяжелейшего кризиса закончилось бы для свердловчан намного раньше», если бы Ельцин «не испугался, не послушал кликуш, которые <...> нашептывали ему на ухо — «Россель сепаратист, грядет развал России, нельзя создавать прецедент».

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Сейчас, считает Россель, когда «требуется переход экономики на новые рельсы», Свердловская область нуждается в «особых условиях для ее поступательного развития» и и преференциях для развития внутреннего рынка тяжелой индустрии. Региону необходим особый статус — экономический, политической, налоговый, инвестиционный, считает он. «И мой опыт нужно брать за основу для принятия решений на новом историческом этапе, а не болтать популистские речи. Уральская республика — это про сохранение и стратегическое развитие Свердловской области и России, а не про сепаратизм Росселя», — заключил сенатор.

Россель стал председателем Свердловского областного Совета народных депутатов в 1990 году. Спустя год его назначили на должность главы администрации Свердловской области. На этом посту он придерживался политики, направленной на получение областью экономической самостоятельности. Предлагая создать Уральскую республику, он объяснял ее необходимость так: «Нам не нужен суверенитет, но очень нужны экономическая и законодательная самостоятельность».

В 1994 году он был избран депутатом Свердловской областной думы и занял пост ее председателя. На следующий год победил на выборах губернатора области, который занимал до 2009 года. В декабре 2009-го Россель был назначен сенатором в Совет Федерации.